Stille Örtchen der Entspannung

Ist der Druck erst da, ist es gut zu wissen, sie als schnelle Anlaufstellen in der Nähe zu haben: Ahlens „Nette Toiletten“. Seit zwei Monaten ist auch die „Büdchenliebe“ mit dabei. Verdrückten sich Besucher des neugestalteten Stadtparks zuletzt auffällig oft in die Büsche, was nicht unkommentiert blieb, steht ihnen jetzt eine Hintertür zum stillen Örtchen während der Geschäftszeiten des neukonzipierten Krankenhauskiosks offen. Täglich dürften es rund 30 Nutzer sein, die in einem kleinen Container gepflegte Erleichterung finden.

