Stillstand in der Kantine hat ein Ende

Schon von Weitem machte der Duft, der über dem Grill aufstieg, Appetit auf mehr. Schirme und Sitzgruppen luden am Dienstagnachmittag nicht nur Soldaten zum Verweilen ein, als die Kantine im „Trio-Gebäude“ der „Westfalen-Kaserne“ nach eineinhalbjährigem Stillstand feierlich wiedereröffnet wurde.

Erste Neuausschreibung war ergebnislos

„Es war ein Jammer, dass dieses Gebäude so lange brachlag und nur für Besprechungen ohne Beköstigung zur Verfügung stand“, blickte Oberstleutnant Christoph Linnenbaum in seiner Begrüßungsansprache zurück. Der Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7 freute sich sichtlich, dass den Kompanien und allen, die mit dem Standort in Verbindung stehen, nun wieder eine adäquate Anlaufstelle zur Verfügung steht. Er lobte nicht minder den Einsatz der Spieße und Vertrauenspersonen, die sich im Vorfeld ebenso mit Herzblut eingebracht haben. Aktuell ist der Heimbetrieb von Montag bis Donnerstag zwischen 7 und 21 Uhr geöffnet.

Zum Jahresende 2020 war die Truppenbetreuung mit dem Abzug des vormaligen Kantiniers eingestellt worden. Eine erste Neuausschreibung im August 2021 verlief ergebnislos. Erst eine zweite, medienwirksame Ausschreibung, unter anderem über diese Zeitung, rückte mehrere Bewerber auf den Plan, so dass letztlich der Cateringbetrieb von Dirk Heine aus Hamm den Zuschlag bekam.

Wiedereröffnung Heimbetrieb der Westfalen-Kaserne 2022 Foto: Christian Wolff

Bereits seit vorigem Mittwoch hat Dirk Heine mit seinem siebenköpfigen Team, das nach seinen Angaben im August noch durch eine weitere Servicekraft ergänzt wird, die Truppenversorgung wieder langsam anlaufen lassen – unter anderem mit einem vielseitigen Frühstücksangebot. Dabei wurden bereits erste Kontakte zu den Soldaten und ihren Chefs geknüpft. Ein Umstand, der zur offiziellen Wiedereröffnung erste Bewertungen möglich machte: „Das Engagement dieses Teams ist hervorragend. Was hier in nur drei Tagen auf die Beine gestellt wurde, stellt das Vorherige eindeutig in den Schatten“, lobte Oberstabsfeldwebel Marco Zabe und appellierte gleich an die zahlreich vertretenen Soldaten aus allen Kompanien: „Nutzen Sie die Angebote. Es lebt vom Mitmachen.“

Wiedereröffnung Heimbetrieb der Westfalen-Kaserne 2022 Foto: Christian Wolff

Ein zweifellos regelmäßiger Nutzer werde der Freundeskreis Ahlener Soldaten sein, versprach dessen Vorsitzender Thomas Kras und überreichte dem „Neuen“ stellvertretend für alle seine Helfer eine Wappentafel des Vereins. „Wir hoffen, dass Sie dafür einen gut sichtbaren Platz in diesem Gebäude finden“, sagte er. Regelmäßige Treffen in kleiner Runde oder Versammlungen in größerem Stil seien nun wieder an Ort und Stelle machbar.

Wiedereröffnung Heimbetrieb der Westfalen-Kaserne 2022 Foto: Christian Wolff

Alle Beteiligten hoffen nun auf Kontinuität, schließlich hatte der „Trio“-Komplex allein schon durch immer wieder eintretende Baustopps seit der Grundsteinlegung für Schlagzeilen gesorgt. Intern galt das Gebäude daher lange Zeit als „Berliner Flughafen von Ahlen“. Doch jetzt werde zuversichtlich nach vorne geschaut, wurde aus den Grußworten deutlich.