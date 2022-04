Stimmabgabe beginnt nach Ostern

Das Briefwahlbüro im Rathaus nimmt am 19. April (Dienstag) seine Arbeit auf. Zur Wahl des kommenden Landtags von Nordrhein-Westfalen sind in Ahlen 36 644 Wahlberechtigte aufgerufen. In diesen Tagen erhalten sie die ersten Wahlbenachrichtigungskarten, die bis einschließlich 24. April versendet werden.

Im Briefwahlbüro auf der Sitzungsetage können Wähler ihre Stimme direkt abgeben. Wer Briefwahlunterlagen beantragen möchte, sollte die Karte bereits zu Hause ausfüllen und persönlich unterschreiben. Dies verkürzt die Wartezeiten im Briefwahlbüro. Es wird empfohlen, seinen Personalausweis mitzubringen. Die Unterlagen können im Briefwahlbüro bis spätestens 13. Mai, 18 Uhr, beantragt werden. Für Verwandte und Bekannte dürfen nur bei Vorlage einer schriftlichen Vollmacht Wahlunterlagen in Empfang genommen werden. Die Person muss sich ausweisen und hat dem Briefwahlbüro schriftlich zu versichern, dass sie nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. Ansonsten werden die Unterlagen per Post an die Wohnanschrift versandt.

Wahlunterlagen können auch über die städtische Homepage www.ahlen.de beantragt werden. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass nur vollständig ausgefüllte Anträge bearbeitet werden können. Die Rücksendung der Wahlbriefe erfolgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland durch die Deutsche Post unentgeltlich.

Wichtiger Hinweis bei Wohnungswechsel: Wer innerhalb von NRW umgezogen ist und sich nach dem 3. April in Ahlen angemeldet hat, ist nur dann wahlberechtigt, wenn bis zum 24. April im Bürgerservice ein Antrag auf Aufnahme ins Wählerverzeichnis gestellt wird. Ansonsten bleibt das Wahlrecht in der Fortzugsgemeinde erhalten. Gleiches gilt für Ahlener, die in diesem Zeitraum in eine andere Gemeinde verziehen.

Wer aus einem anderen Bundesland nach Ahlen umzieht, wird bis zum 29. April von der Stadt Ahlen ins Wählerverzeichnis eingetragen und kann an der Landtagswahl teilnehmen.

Öffnungszeiten des Briefwahlbüros: montags, dienstags von 8.30 bis 16 Uhr; mittwochs und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr; donnerstags von 8.30 bis 17 Uhr; Telefon: 5 94 24.