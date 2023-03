„Streamzz“, eine der weltweit größten illegalen Streamingplattformen, ist abgeschaltet worden. Wie die Anti-Piraterie-Initiative ACE berichtet, sollen die Drahtzieher in Ahlen sitzen.

Symbolbild: Ein Mann tippt auf einer beleuchteten Tastatur an einem Laptop.

Die weltweit größte Anti-Piraterie-Initiative „Alliance for Creativity and Entertainment“ (ACE), mit Mitgliedern wie Amazon, Netflix, Disney, Apple, Paramount, Sony und fast allen großen und namhaften Konzernen, ist ein großer Schlag gelungen. Die ACE hat eigenen Angaben nach eine der größten illegalen Streamingplattformen, das Portal "Streamzz", abschalten und die Drahtzieher in Ahlen im Kreis Warendorf lokalisieren können.

Wie ACE mitteilt, war "Streamzz" seit 2019 aktiv und hat seitdem als Server-Host für 60 illegale Webseiten und als direkter Streaming-Anbieter mehr als 75.000 Filme und 15.000 Folgen von Serien illegal bereitgestellt.

„Streamzz“: Schaden könnte in die Milliarden gehen

Zum Schaden durch entgangene Einnahmen für Film-Studios, legale Streamingplattformen und Co. machte die ACE keine konkreten Angaben. Dieser dürfte aber aber einen hohen Euro-Betrag erreichen, wenn nicht sogar in die Milliarden gehen. Denn laut ACE hatte "Streamzz" monatlich rund sieben Millionen Nutzer – hauptsächlich in Deutschland, den USA, Großbritannien, der Schweiz und Ungarn.

„Die Abschaltung von Streamzz ist ein erneuter Beweis dafür, dass niemand im Geschäft der Online-Piraterie – egal ob Streaming-Plattform, Streaming-Host oder irgendwo dazwischen – über dem Gesetz steht“, erklärt ACE-Vizepräsident Jan van Voorn in einer Pressemitteilung der amerikanischen Initiative. Weiter sagt er: „Wir werden die illegalen Plattformen aller Arten weiter ins Visier nehmen, um die internationale, kreative Wirtschaft zu schützen.“

Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht involviert

Wer die Drahtzieher von "Streamzz" genau sind und wie sie in Ahlen lokalisiert werden konnten, teilte die ACE nicht mit. Auf Nachfrage unserer Redaktion heißt es, dass bei der Polizei und ZAC NRW (Zentral und Ansprechstelle Cybercrime) bei der Staatsanwaltschaft in Köln – zumindest aktuell – noch keine Anzeige eingegangen ist.