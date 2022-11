Streifzug durch die Tatra

Für viele Jahre war die Tatra ein Mekka von Natur-, Wander- und Bergfreunden aus dem Osten der Republik. Eines der letzten ursprünglichen Wildnis-Gebiete im Herzen Europas. Ein Gebirge der Extreme zwischen Polen und der Slowakei. Es erfüllt Gipfelträume auf engstem Raum: mit zackigen Spitzen, Blumen übersäte Täler, klaren Seen, tosenden Wasserfällen und urigen Hütten. Nach dem Fall der Mauer geriet die Region ein wenig in Vergessenheit. Nur noch wenige zog es in das kleinste Hochgebirge der Erde.

Ralf Schwan zeigt am Sonntag (6. November) in seiner Live-Reportage auf Einladung der DAV-Sektion Beckum-Ahlen spektakuläre Fotos und Videos der Region. Er malt ein facettenreiches und spannendes Porträt des nördlichen Karpatenbogens. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Aula der Volkshochschule Beckum, Antoniusstraße 5. Karten nur an der Abendkasse.