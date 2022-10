Streifzug durch die Welt von Oper und Operette

Es müssen nicht immer die bekannten Ohrwürmer sein, die ein Konzert zu etwas besonderem machen. Claudia Oddo präsentiert am ersten Advent „Oper mal anders“.

Awo-Weihnachtskonzert am ersten Advent

„Oper mal anders“ lautet der neugierig machende Titel des Awo-Weihnachtskonzerts mit Claudia Oddo am 27. November in der Stadthalle.

Die Sopranistin ist dabei allerdings nicht die einzige Künstlerin, denn sie bringt wie bei allen ihren bisherigen Konzerten in Ahlen befreundete Künstlerinnen und Künstler mit. Diesmal wird es das „Trio Verona Lirica“ sein, das aus exzellenten Musikern besteht.

Arrangements von Roberto Corlianó

Opern wie „Ein Maskenball“ von Giuseppe Verdi, „Faust“ von Charles Gounod oder „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini sind Opernfreunden geläufig. Claudia Oddo präsentiert aber nicht die bekannten Arien, die nicht selten zu Gassenhauern geworden sind, sondern singt Paraphrasen, die Roberto Corlianó arrangiert hat. Der Pianist ist vielfach ausgezeichnet worden, darunter mit dem „Special Golden Opera Award“. Begleitet wird die deutsch-italienische Sopranistin zudem von dem Violinisten Günther Sanin, Konzertmeister der Arena di Verona, und der ersten Cellistin des Orchesters der Arena di Verona, Sara Airoldi.

„Ich kenne die Künstlerin und den Künstler persönlich“, sagte Claudia Oddo bei der Vorstellung des Pogramms am Donnerstag im Stadthallenrestaurant, wo sie von Manuela Esper als Vorsitzende des Awo-Ortsvereins Ahlen herzlich willkommen geheißen wurde.

Heiter und beschwingt

Im zweiten Teil des Konzerts wird es heiterer und beschwingter zugehen, denn dann stehen Operettenmelodien im Mittelpunkt wie „Grand Palotás de la Reine“ aus „Der Teufelsreiter“ von Emmerich Kálmán, „Spiel auf deiner Geige das Lied von Leid und Lust“ aus „Venus in der Seide“ von Robert Stolz und „Meine Lippen sie küssen so heiß“ aus „Giuditta“ von Franz Lehár auf dem Programm.

Die charmante Opernsängerin reiht sich in die Liste bekannter Komponisten auch selbst mit dem Lied „Mitten im Leben“ aus ihrem in diesem Jahr erschienen Album „Cameleon“ ein. Gesanglich begleitet wird die Künstlerin von einigen Mitgliedern ihres Chores „Mondo Musica“, der aber ansonsten nicht auftritt.

Selbst ist Claudia Oddo unlängst von eine Konzertreise aus Sizilien zurückgekehrt, wo sie mit dem Orchester der nordrhein-westfälischen Landesregierung (OdL) im Teatro Massimo in Palermo und in einer Kirche in Carania aufgetreten ist.

Karten im Vorverkauf

Kooperationspartner sind neben der Stadthalle selbst auch die Kulturgesellschaft, die durch ihre Vorsitzende Renate Frank vertreten war. Karten für das Konzert zum Preis von 25,50 Euro gibt es bei der Stadthalle, beim Reisebüro Dr. Pieper und über reservix.de.