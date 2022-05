Streik für die Menschen im Pflegebereich

Gegen Aufrüstung in Deutschland sprach sich Robert Bange von der IG Metall bei der DGB-Kundgebung zum Tag der Arbeit aus. Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Jutta Schultz nahm die gewerkschaftlichen Ziele in den Blick.

Betont kämpferisch war die diesjährige Mai-Kundgebung des DGB, die am Samstag erstmals auf dem Glückaufplatz stattfand. Musikalisch ging es mit der „Internationalen“ los, die viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer lautstark mitsangen. Bei der Begrüßung warf der DGB-Kreisvorsitzende Hans-Jürgen Lenzer einen Blick auf die Coronapandemie: „Die letzten zwei Jahre waren traurig“, sagte er. Dann sprach Robert Bange vom Kreisvorstand, der Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall ist.

Krieg ist Barbarei

Er ging auf den Krieg in der Ukraine ein und zitierte den früheren Friedensnobelpreisträger Willy Brandt mit den Worten: „Der Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts!“ Zur gegenwärtigen Lage hielt der Gewerkschafter fest: „Frieden kann es nur mit Russland geben.“ Dabei warnte er: „Der Einsatz von Atomwaffen führt zum Ende der Zivilisation.“ Starken Applaus bekam Robert Bange für die deutliche Aussage: „Krieg ist Barbarei – in der Ukraine und überall.“ Er wünschte sich einen neutralen Vermittler. „Eine Hochrüstung der Bundesrepublik hilft den Menschen in der Ukraine nicht. Hochrüstung macht unsere Welt nicht sicherer“, merkte Robert Bange kritisch an.

Robert Bange Foto: Reinhard Baldauf

Mit dem Text des Liedes „Imagine“ des ermordeten Ex-Beatles John Lennon eröffnete die Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Jutta Schultz ihre Rede. „Du magst sagen, ich bin ein Träumer. Aber ich bin nicht der Einzige“, hatte Lennon gesungen. Sein Traum: Alle Menschen leben in Frieden. „Das Lied ist aktueller den je“, meinte Jutta Schultz und hielt weiter fest: „Der Krieg und die Pandemie stellen jeden vor eine ungeahnte Herausforderung.“

Jutta Schultz Foto: Reinhard Baldauf

Dann ging es aber um die gewerkschaftliche Arbeit. Jutta Schultz lobte die Verlängerung der Kurzarbeit-Regelung. Sie erklärte weiter: „Wir begrüßen ausdrücklich die Maßnahme der Bundesrepublik.“ Gut befand sie, dass Sub-Sub-Unternehmen nicht mehr erlaubt seien.

Ihre Gewerkschaft streike für die Pflegekräfte. „Wir sind schon in der Vorbereitung für einen unbefristeten Streik.“ Ebenso wolle die Gewerkschaft einen Tarifvertrag „Entlastung“ und zwar jetzt. Auch die Sozial- und Erziehungsdienste sprach Jutta Schultz an. Ausdrücklich begrüßte sie den Mindestlohn. Die Verdi-Bezirksgeschäftsführerin machte deutlich: „Für die Ausweitung von Minijobs habe ich kein Verständnis.“

Am Rande der Mai-Kundgebung wurde gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Außerdem gab es vom DGB Infomaterialien. Als Jutta Schultz auf die Maßnahmen gegen Corona zu sprechen gekommen war, machte sich ein Störer lautstark bemerkbar.