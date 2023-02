Streik trifft auch Papierabfuhr

Der Verdi-Streik trifft am Dienstag auch Teile der Ahlener Stadtentsorgung. Die Abfuhr der Papiertonnen entfällt komplett.

Nicht alle Müllfahrzeuge sind am Dienstag in ihren Bezirken.

Der Streik der Gewerkschaft Verdi trifft am Dienstag auch die Ahlener Umweltbetriebe. „Im innerstädtischen Bereich werden Rest- und Biomüll heute abgefahren. Im Außenbereich (Bauerschaften) kann dies nur mit Einschränkungen sichergestellt werden. Die Abfuhr von Papierabfall entfällt im kompletten Stadtgebiet“, informiert Stadtsprecher Frank Merschhaus am Morgen. Komplett geschlossen bleibt der Wertstoffhof am Ostberg.

Ebenso sind die vier städtischen Kindergärten vom Streik betroffen. Sie bleiben geschlossen, ohne dass Notgruppen eingerichtet werden können (wir berichteten). Das JuK-Haus im Burbecksort bleibt verschlossen, dafür öffnen das Jugendzentrum Ost und der Jugendraum Dolberg.