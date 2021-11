Streit über Integration ist Zeichen für Integration

Ein Tisch lädt an der Wersepromenade zur Zusammenkunft ein. Und ein Tisch ist auch das zentrale Bild eines Theaterstücks, das dort am Sonntag gezeigt wird.

Zu einer theatralen Inszenierung an einem ungewöhnlichen Ort lädt das Bürgerzentrum Schuhfabrik ein. Am Sonntag (14. November) um 17.30 Uhr findet die Aufführung des Stücks „Tischmanieren. Dazusetzen. – Aber Klappe halten?“ erstmalig als Open-Air-Inszenierung statt.

Am Werseradweg, nahe der Weststraße und unweit vom Kunstmuseum, steht seit kurzem auf Initiative der Schuhfabrik ein neues Kunstwerk im öffentlichen Raum. Geschaffen wurde das leuchtende Tischobjekt von dem Künstler Klaus Seliger (unsere Zeitung berichtete). An dieser zentralen und doch etwas geschützt liegenden Stelle lädt ein „Tisch für Ahlen“ zu Gesprächen, Begegnung auf Augenhöhe und den Austausch über alles, was Menschen in dieser Stadt interessiert, ein.

„Cactus Junges Theater“

An diesem Sonntag präsentiert das „Cactus Junges Theater“ aus Münster sein Stück „Tischmanieren. Dazusetzen. – Aber Klappe halten?“ Der Hintergrund: Tausende Menschen mit Migrationsgeschichte berichten unter anderem in den sozialen Medien von Rassismuserfahrungen, erleben deshalb neue Anfeindungen, aber auch Verständnis. Gleichzeitig sitzt eine fremdenfeindliche Partei wie die AfD im Bundestag.

Trotzdem ist die Gesellschaft auf einem guten Weg, sagt der Soziologe Aladin El-Mafaalani. Konflikte zwischen Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte seien kein Zeichen gegen, sondern für Integration. Dass trotzdem immer heftiger über Integration diskutiert wird, ist nur auf den ersten Blick paradox. Aladin El-Mafaalani erklärt das mit einem Bild von einem Tisch, an den sich immer neue Menschen setzen und Ansprüche stellen: „Stellen Sie sich vor: Das hier ist der Tisch, an dem die Leute sitzen. . . womit muss man rechnen, wenn Integration gelingt? Was haben wir eigentlich zu erwarten?“

Für alle ab zwölf Jahren

Unter der Regie von Judith Suermann ist ein 20-minütiges eindringliches Theaterstück entstanden, das erstmalig in Münster beim Festival der Demokratie gezeigt wurde. Das Stück ist für alle ab zwölf Jahren geeignet, der Eintritt ist frei. Im Anschluss lädt die Schuhfabrik gemeinsam mit den Theateraktiven alle Anwesenden zu Austausch und Gesprächen ein.

Die Veranstaltung gehört zum Förderprogramm „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“ durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW.