Strom und Gas werden empfindlich teurer

Die extrem hohen Marktpreise in diesem Jahr machen es laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke Ahlen unumgänglich: Für die Privat- und Gewerbekunden des Energieversorgers erhöhen sich die Preise bei Strom und Gas zum 1. Januar 2023. „Durch unsere langfristige Beschaffungsstrategie fallen die Preiserhöhungen jedoch deutlich niedriger aus, als es die aktuellen Notierungen an den Energiehandelsplätzen signalisieren“, erläutert Geschäftsführer Dr. Alfred Kruse. „Entsprechend profitieren unsere Kunden von niedrigeren Energiepreisen als der Markt sie sonst bietet“, so Kruse.

Arbeitspreise für Grundversorgung

Der Arbeitspreis für den Grundversorgungstarif Mein.Ahlen.Strom.Basis erhöht sich um insgesamt 11,50 Cent (Ct.) pro Kilowattstunde (kWh) brutto. Der Grundpreis bleibt unverändert. Für einen Musterhaushalt mit einem Jahresbedarf von 3500 kWh Strom bedeutet dies eine Mehrbelastung von 33,54 Euro pro Monat.

Der Arbeitspreis für den Grundversorgungstarif Mein.Ahlen.Erdgas.Basis erhöht sich um insgesamt 3,21 Ct/kWh brutto. Auch bei Erdgas bleibt der Grundpreis unverändert. Für einen Haushalt mit einem Bedarf von 15 000 kWh Erdgas im Jahr bedeutet die Preiserhöhung eine Mehrbelastung von 40,13 Euro pro Monat.

Neben den gestiegenen Beschaffungskosten wurden bei den Preisanpassungen Erhöhungen der Netzentgelte sowie Änderungen der Abgaben und Umlagen berücksichtigt, so die Stadtwerke. Die seitens des Gesetzgebers angekündigte Strom- und Gaspreisbremse verspreche jedoch eine deutliche Entlastung für einen maßgeblichen Teil des jeweiligen Verbrauchs. „Wir kümmern uns bereits heute darum, dass diese Hilfe all unsere Kunden möglichst schnell erreicht“, verspricht Marco Kißler, Leitung Kunde und Markt bei den Stadtwerken.

Abgrenzung der Zählerstände

Eine Abgrenzung der Zählerstände werde automatisch zum 1.1.2023 vorgenommen. Um Nachzahlungen zu vermeiden, würden auch die Abschläge aktualisiert. Selbstverständlich würden dabei die geplanten Entlastungsmaßnahmen berücksichtigt. Wenn die Regelungen in Kraft getreten sind, wollen die Stadtwerke ihre Kunden in einem separaten Schreiben informieren. Bei Fragen bitten sie um eine Kontaktaufnahme per Mail an info@stadtwerke-ahlen.de, um Wartezeiten am Telefon zu vermeiden.