Stromschlag auf Waggon: 24-Jähriger durch Oberleitung schwer verletzt

Trotz seiner schweren Verletzungen hat ein 24-jähriger Mann am späten Montagnachmittag die Flucht vor Polizei und Rettungskräften ergriffen. Er war zuvor während der Fahrt zwischen zwei Waggons eines Zuges gestiegen und im Ahlener Bahnhof, so die Vermutung der Bundespolizei, auf einen der Waggons geklettert. Dabei kam er wahrscheinlich der Oberleitung zu nahe und erlitt einen Stromschlag.

Wie ein Sprecher mitteilt, war der Mann in Rheda-Wiedenbrück unerlaubt zwischen die Waggons eines Zuges geklettert und mitgefahren. Äußerst aggressiv muss sich der Mann im Regionalexpress 6 Richtung Köln / Bonn verhalten haben, sowohl gegenüber Mitreisenden als auch gegenüber dem Zugbegleiter. Er war ohne gültigen Fahrschein unterwegs und wurde in Rheda-Wiedenbrück des Zuges verwiesen. Zwar verließ der 24-Jährige dann den Zug, kletterte jedoch zwischen zwei Waggons und fuhr mit dem Zug weiter bis nach Ahlen.

Mann verhielt sich aggressiv

Als der Zug am Bahnsteig stand, muss der 24-Jährige nach seiner unerlaubten Reise auf einen der Züge geklettert sein. Dabei, so die Vermutung der Bundespolizei, berührte er möglicherweise die Oberleitung. Darin fließen 15.000 Volt. Dass der Mann danach überhaupt noch fliehen konnte, erstaunte nicht nur den Rettungsdienst.

In einem Gewerbegebiet wurde der Verunglückte gesichtet und dann − verfolgt von mehreren Einsatzkräften der Bundespolizei − in einem offenen Feld am Stadtrand gestellt. Mittlerweile waren auch Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort, die sich an der gut einstündigen Suche beteiligten. So konnte der Mann gefasst werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, sodass er gefesselt werden musste, heißt es auf Anfrage. Nach der Erstversorgung musste er schließlich mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Die Hintergründe des Vorfalls, woher der Mann kam, und ob er alkoholisiert war, sind bislang noch unklar. Die Ermittlungen laufen weiter.