Stützbalken sichern feine Risse

Fugenrisse im Wohn- und Geschäftshaus an der Ahlener Weststraße 80/82: Die Eigentümergemeinschaft mutmaßt Zusammenhänge mit den Bauarbeiten an der inzwischen selbst aus den Fugen geratenen Begegnungszone. Stützbalken sichern Klinker, Passanten rätseln.

Einiges aus den Fugen geraten an der Weststraße

Passanten bleiben stehen, staunen und rätseln. „Und kommen dann zu mir ins Geschäft und fragen, was los ist“, sagt Anna Kietze. Was es mit den kantigen Stützbalken und feinen Fugenrissen am Haus Weststraße 80/82 auf sich hat, vermag die Betreiberin der „Bastelei“ nicht zu sagen. Sie ist nur Mieterin. Die Eigentümergemeinschaft mutmaßt aber, dass ein Zusammenhang bestehen könnte mit dem Bau der Begegnungszone, die mit ihren klappernden Pflastersteinen selbst schon zum Rechtsstreit geworden ist.