Suche nach anderen Ländern

Was lange währt, wird endlich gut – auch die Aufführung des Kindermusicals „Rotasia“, auf das die Mädchen und Jungen der Vorhelmer Grundschule so lange gewartet haben.

Kindermusical an der Augustin-Wibbelt-Schule

Es war lange geplant, am Mittwochnachmittag endlich konnte die erste Aufführung des Kindermusicals „Rotasia“ an der Augustin-Wibbelt-Schule laufen. Die Pandemiebeschränkungen waren immer wieder dazwischengekommen.

„Wir freuen uns, dass wir das Ganze nun endlich auf die Bühne bekommen“, zeigte sich Schulleiterin Diethild Sicking in der Sporthalle bei der Begrüßung des hauptsächlich aus Eltern, Großeltern und Geschwistern bestehenden Publikums erleichtert. Unterstützt wurde die Aufführung durch den Musikverein technisch und den Förderverein der Schule finanziell. Letzterer holte einen Teil der Kosten nach der Aufführung durch den Verkauf von Getränken und Würstchen wieder rein.

Das Auftauchen des Buches „Länder der Welt“ verblüffte nur nur die Untertanen, sondern auch Prinz Shadi. Foto: Ralf Steinhorst

Inhaltlich entführten die Kinder im Musical „Rotasia“ von Sandra Engelhardt und Martin Maria Schulte ihr Publikum in das gleichnamige Königreich im Morgenland. Dort sehen alle Untertanen gleich aus und leben glücklich. Zudem bekommen sie vermittelt, dass es kein anderes Land auf der Welt gibt. Bis Prinz Shadi ein Buch über die Länder der Welt entdeckt, was natürlich für mächtige Verwirrung sorgt. Nach einem Gespräch mit seinem Vater, der ihm erklärt, durch die Verheimlichung anderer Länder solle keine Unsicherheit unter den Untertanen aufkommen, zieht der Prinz mit engen Freunden los, um andere Welten kennenzulernen. Tatsächlich treffen sie auf bunt gekleidete Menschen, die dann schnell zu Freunden werden. Diese werden dann auch gleich nach Rotasia eingeladen. „Komm ich zeig dir meine Welt – ich freue mich, dass du bei mir bist“, heißt es entsprechend in einer Zeile des letzten Liedes.

Schulleiterin Diethild Sicking war froh, dass das Musical endlich aufgeführt werden konnte. Foto: Ralf Steinhorst

Aufgeführt wurde das Musical von Schülern der Musical AG aus der dritten und vierten Klasse sowie Schülern der Klasse 2b, die sich freiwillig gemeldet haben. Federführend war Lehrerin Ulrike Döll, die von Andrea Cremann, Olga Altergott-Neugebauer und Diethild Sicking unterstützt wurde. Sie habe schon 2020 mit den damaligen Zweitklässlern das Musical aufführen wollen, blickte Ulrike Döll zurück: „Aber dann haben sie uns die Schule zugemacht.“ Inzwischen seien die Zweitklässler zu Viertklässlern geworden und im letzten Sommer habe man dann noch einmal einen neuen Versuch gestartet.