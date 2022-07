Sucht "Action"  Personal für den Standort Ahlen?

Ahlen

Stellenausschreibungen des Einzelhandelsunternehmens "Action" deuten im Internet auf eine Neuansiedlung in Ahlen hin. Bestätigen will das die Zentrale in Düsseldorf am Montagnachmittag aber nicht. Von dort nur die Bitte um Verständnis, derzeit keine Auskunft geben zu können.

Von Ulrich Gösmann