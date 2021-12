Süßes für Patienten und das Pflegeteam

Nachdem der Förderverein Kinderklinik im vergangenen Jahr seine Adventskalenderaktion in der Kinderklinik zum 1. Dezember wegen des grassierenden Coronavirus ausfallen ließ, hat der Vereinin diesem Jahr einen Ausweg gefunden, dass die jungen Patienten trotz pandemischen Zutrittsverbots für die Vorstandsmitglieder zu ihren Schokoladenkalendern kommen. Freundlicherweise übernahmen Bereichsleiterin Melanie Brühn-Hoose und Schwester Ursula Wortmann mit ihrem Pflegeteam die Verteilung der süßen Kalender.

Um die Arbeit des Pflegepersonals in der Kinderklinik gerade in diesen anspruchsvollen Zeiten zu würdigen, hatten Mario Wesselmann, Manuela Esper und Edeltraud Dettmer vom Förderverein Kinderklinik bei der Übergabe der süßen Geschenke auch für jeden Pfleger ein schokoladiges Dankeschön dabei. Ein großer Dank ging auch an „Kaufland Ahlen“. Als die Unternehmensleitung von der Aktion erfuhr, spendete sie kurzerhand Adventskalender und „Danke Schön“-Schokoladen. „Wir freuen uns Kindern eine Freude bereiten zu können, dazu war diese Aktion ein guter Anlass“, war für Kaufland-Mitarbeiterin Martina Hilse die Spende selbstverständlich. Da gerade in der Weihnachtszeit das Geben und Nehmen besonders schön ist, schenkte der Förderverein den Mitarbeitern von Kaufland je eine rote Clownsnase.

Auch das Pflegeteam freute sich über die Aufmerksamkeit. „Schokolade tut der Seele gut, gerade jetzt, wo die Kinderklinik so gut wie ausgelastet ist“, freute sich Bereichsleiterin Melanie Brühn-Hoose.