Symbol für Frieden und Erlösung

Der nächste Schritt am im Bau befindlichen Gotteshaus der syrisch-orthodoxen St.-Georg-Gemeinde an der Beckumer Straße ist getan. Am Donnerstagnachmittag wurde das Kirchturmkreuz geweiht und anschließend mit Hilfe eines Krans in 24 Meter Höhe aufgestellt.

3,10 Meter lang und 1,70 Meter breit ist das Aluminiumkreuz und hat ein Gewicht von fast 100 Kilogramm. Entworfen hat es Elias Zeren, der Sohn des Pfarrers. Hergestellt wurde es bei der Ahlener Firma Brüggemann. Die Familie des Gemeindemitglieds Dr. Gabriel Hanne hatte das Kreuz gestiftet. Am Ende der Zeremonie wurde noch spontan eine Spendenaktion durch die Gemeindemitglieder organisiert, die zusätzlich zur Unterstützung der Finanzierung der Kirche diente.

Elias Zeren (Mitte) hatte das Kreuz entworfen. Foto: Ralf Steinhorst

Das Kreuz symbolisiert den Frieden und die Erlösung, die am Fuß befindliche Kugel das Universum und die gesamte Schöpfung, erklärte Shabo Hanna, Religionslehrer der Gemeinde. Mit speziellen gesungenen Gebeten und Weihrauch weihten Bischof Mor Philoxenus Nayis, Pfarrer Yakub Zeren d’beth Jallo von der St.-Georg-Gemeinde und Petrus Kaya von der benachbarten Gemeinde St. Johannes das Kreuz. Die Einweihung wurde von vielen Gemeindemitgliedern begleitet.

Pünktlich geliefert

„Das Kirchturmkreuz wurde pünktlich geliefert“, freute sich Kassierer Murat Sari von der St.-Georg-Gemeinde. Dagegen rechnet er nicht mit der pünktlichen Fertigstellung des Gotteshauses, die ursprünglich für Ende April 2023 geplant war. Der in dieser Zeit obligatorische Fachkräfte- und Materialmangel schlägt sich auch hier nieder, der Termin wird wohl nicht gehalten werden können.

Pfarrer Yakub Zeren, Bischof Mor Philoxenus Nayis, der Gemeindevorsitzende Jakob Dakin, Shabo Hanna, Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Pfarrer Petrus Kaya, Dr. Gabriel Hanne und Pfarrer Josef Hamann (v. l.) während der Weihe. Foto: Ralf Steinhorst

Es sei eine Seltenheit, dass in Deutschland noch Kirchen gebaut werden, betonte Bürgermeister Dr. Alexander Berger. „Bis jetzt habt ihr viel geschafft, den Rest schafft ihr auch noch“, lobte er. Man sehe den Stolz der Gemeindemitglieder, was bis hierhin schon alles geleistet wurde. Bischof Mor Philoxenus Nayis strich heraus, dass die St.-Georg-Gemeinde immer wieder seinen Bischofssitz in Warburg unterstützt habe. Der große Zusammenhalt der Gemeinde habe das Projekt mit viel Kraft und Gottes Hilfe ermöglicht. Er freue sich schon darauf, die Kirche im nächsten Jahr einweihen zu können.