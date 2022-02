Abschied und Neubeginn liegen meist sehr nah beieinander. Am Freitagmittag war das in Vorhelm der Fall: Mechtild Humberg, die langjährige Leiterin der Offenen Ganztagsschule der Augustin-Wibbelt-Grundschule, übergab ihren Schlüssel an Nachfolger André Kaldewei.

„Ich vermisse Frau Humberg jetzt schon“, stellte Finja Ropos, eine von Mechtild Humbergs Schützlingen aus der OGS, schon vor der Schlüsselübergabe fest. Für die Kinder war und ist sie eine wichtige und geschätzte Bezugsperson und wird ihnen, auch wenn André Kaldewei ab März nun der Leiter der OGS ist, zur Freude aller in der OGS noch einige Zeit erhalten bleiben.

Einen Traum erfüllt

Damit die Kinder bestmöglich auf die Übergabe vorbereitet sind und in die Feier eingebunden werden können, organisierte Mechtild Humberg im Vorfeld Themenwochen zum Thema Glück, nach dem auch die Feier ausgerichtet war. „Für mich sind die vielen Jahre in der Grundschule pures Glück gewesen“, sagte sie. „Schon als ich noch selbst Schülerin der Augustin-Wibbelt-Grundschule war, habe ich davon geträumt, später einmal wieder zurückzukehren“, erzählte sie. Und das sei ihr geglückt.

Die Schlüsselübergabe fand in der Turnhalle der Schule statt. Neben den OGS-Kindern nahmen auch Lehrer, OGS-Mitarbeiter sowie Vertreter der Elternpflegschaft und des Fördervereins teil. Bei Liedern wie „Tage voller Glücksminuten“ von Rolf Zuckowski und „Perfekte Welle“ von Juli konnten die Kinder mitsingen und -tanzen. Die Texte passten optimal zu dem, was die Akteure zuvor selbst in Worte gefasst hatten. Es herrschte gute Stimmung, es wurden Geschenke überreicht und es fielen viele dankbare und wertschätzende Worte für die langjährige OGS-Leiterin und ihren Nachfolger.

Am Freitagmittag fand die Schlüsselübergabe der Offenen Ganztagsschule der Augustin Wibbelt Grundschule in Vorhelm statt. Schulleiterin Diethild Sicking (r.) betonte ihre Dankbarkeit für Mechtild Humbergs (l.) langjährigen Einsatz und freue sich nun auf die kommende Zeit, in der André Kaldewei (M.) die Leitung der OGS übernimmt. Da André Kaldewei für seine Leidenschaft zum Laufen im Wibbeltdorf bereits bekannt ist, bekam er zum Einstand ein T-Shirt der Grundschule mit der zusätzlichen Aufschrift „Mit André läuft’s“ geschenkt. Foto: Johanna Fleuter

Die OGS-Kinder bastelten beispielsweise gemeinsam eine Glückskiste für André Kaldewei, die sie ihm überreichten und im Rahmen der Feier mit selbstgebastelten Glücksbringern füllten. Mechtild Humberg bastelte im Vorfeld für alle Anwesenden eine kleine Glückskiste mit Leckereien und Glücksbringern.

Für André Kaldewei wurde das Lied „Morgen“ von Wincent Weiss gespielt. „Ich träume schon so lang von diesem Irgendwann. Dass dieser Tag einmal kommt, hätt‘ ich selber nicht geglaubt. Hab dieses Kribbeln im Bauch!“ – so lautet der Beginn des Liedes und passte sehr gut zu seiner neuen großen Aufgabe. Schon bei seinem ersten Praktikum in der OGS habe er zu Mechtild Humberg gesagt, dass er mal in ihre Fußstampfen treten wolle. Dieser Wunsch geht für ihn nun in Erfüllung.

Kaldewei bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und betonte seine Freude auf alles, was auf ihn zukommt. Ebenso bedankte er sich bei Mechtild Humberg, die ihn in der ersten Zeit noch tatkräftig unterstützen wird. Die Kinder, die ihn größtenteils schon vorher kannten, zeigten sich ebenso voller Euphorie.