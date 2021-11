Tagesziel: „Beste Band im Westen“

Die Lehrerband „Babba J. Sound“ ist am Donnerstag um 20 Uhr auf WDR 2 zu hören. In der Reihe „Die beste Band im Westen“ tritt sie gegen zwei andere Bands an.

Einmal als Musikband im Radio gespielt werden – dieser Wunsch geht für die Lehrerband „Babba J. Sound“ am Donnerstagabend um 20 Uhr auf WDR 2 in Erfüllung. Nicht nur das: In der Reihe „Die beste Band im Westen“ tritt sie gegen zwei andere Bands an und jagt in einem Voting nach den meisten Hörerstimmen.