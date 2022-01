Täglich Tests an drei Stellen

Das Impfzentrum Ahlen-Süd am Röteringshof öffnet in dieser Woche am Dienstag und Donnerstag.

Das Impfzentrum in der ehemaligen Mammutschule am Röteringshof ist in dieser Woche am Dienstag (4. Januar) von 9 bis 13 Uhr und am Donnerstag (6. Januar) von 15 bis 18 Uhr geöffnet. An beiden Tagen werde ausreichend Impfstoff von Biontech und Moderna zur Verfügung stehen, teilt Betreiber Matthias Bußmann mit. Über 30-Jährige können ihren Impfstoff frei wählen, 18- bis 30-Jährige erhalten Biontech.

Das Testzentrum an der Kinderklinik des St.-Franziskus Hospitals ist von Montag bis Freitag jeweils von 6 bis 10 Uhr und von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Öffnungszeiten des Testzentrums am Gebrüder-Kerkmann-Platz sind: montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8.30 bis 15 Uhr, sonntags von 10.30 bis 13 Uhr.

Die Öffnungszeiten des Drive-in-Testzentrums am Wersestadion werden Bußmann zufolge ausgeweitet, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Abstriche werden dort nun montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr, samstags von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr vorgenommen.

Bußmann: „In Ahlen bieten wir damit durchgehend in der Woche Testmöglichkeiten von 6 bis 20 Uhr an drei Teststellen an. Am Wochenende sind wir ebenfalls an zwei Stellen von 8.30 bis 18 Uhr beziehungsweise von 10.30 bis 16 Uhr (sonntags) für unsere Patienten da.“