Talar und Tarnanzug im Schrank

Nach mehr als zehn Jahren gibt es am Bundeswehr-Standort Ahlen wieder einen eigenen katholischen Militärpfarrer. Pater Roman Fries (50) hat am 1. Februar seinen Dienst in der Westfalen-Kaserne angetreten.

Ahlen„Am siebten Tage sollst du ruhen“, heißt es im Alten Testament. Doch ausgerechnet jene, deren Beruf es ist, das Evangelium zu verkünden, können dieses Gebot nicht befolgen, sie haben sonntags meistens Dienst, stehen am Altar und auf der Kanzel, um die Messe zu feiern und zu predigen. In dieser Hinsicht hat es Pater Roman Fries besser als ein Gemeindepfarrer, denn sein Arbeitsplatz ist die Westfalen-Kaserne, und die ist am Wochenende, abgesehen vom Wachpersonal, weitgehend verwaist. Für den 50-Jährigen ein ungewohnter neuer Lebensrhythmus, den er als „paradiesisch“ empfindet: „Ich genieße das.“ In seiner letzten Verwendung im Bundes­wehr-­Zen­­tral­kran­ken­haus in Koblenz habe er praktisch rund um die Uhr Rufbereitschaft und auch wochentags selten pünktlich Feierabend gehabt.