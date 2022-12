Tannen-Taxi rollt für das Tierwohl

Das gelbe Tannen-Taxi der Familie Vanzetta flitzt durch Ahlen, um Weihnachtsbäume zu den Kunden zu bringen. Ihren Lieferservice verbinden die Tannenbaumverkäufer mit einer guten Sache: Das Fahrtgeld werden sie an das Mammut-Tierheim spenden.

Familie Vanzetta spendet Fahrgeld erneut an das Mammut-Tierheim

Die Tannenbaumverkäufer (v.l.) Klaus Vanzetta, Christian Vanzetta und Marco Vanzetta haben auch in diesem Jahr das Tierwohl wieder im Blick. Die Einnahmen ihres Tannen-Taxis spenden sie an das Mammut-Tierheim.

Keine Nadeln im Kofferraum und keine lästige Schlepperei: Zwei Gründe, die dazu führen, dass sich viele Ahlener ihren Weihnachtsbaum traditionell vom Tannen-Taxi der Familie Vanzetta liefern lassen. Deren gelber Transporter bringt Nordmänner, Edeltannen und Fichten nicht nur vom Verkaufsstand an der Kreuzung Hammer Straße/Hövener Ort bis vor die Haustür der Kunden, sondern flitzt auch in diesem Jahr wieder für das Tierwohl über die Straßen.

Tierheim benötigt Finanzspritze

Denn das für den Lieferservice anfallende Fahrgeld von zwei Euro wollen Klaus Vanzetta und seine Söhne Marco und Christian wieder komplett an das Mammut-Tierheim spenden. Eine Finanzspritze, die die Einrichtung angesichts bekannter Probleme wie gestiegener Tierarzt- und Energiekosten sehr gut gebrauchen kann. „Wir sind Hundefans und wollen daher helfen“, sagt Christian Vanzetta, der seine Hündin Bella aus dem Mammut-Tierheim holte. Gerade Tierheime seien oft relativ alleine auf weiter Flur und bräuchten daher jede Unterstützung.

Großzügige Kunden

Das sehen auch die Kunden der Vanzettas so, die sich bisher trotz Inflation sehr großzügig zeigten. Viele warfen deutlich mehr als den Mindestbetrag von zwei Euro in die Spendenbox oder unterstützten das Mammut-Tierheim, obwohl sie das Tannen-Taxi gar nicht in Anspruch nahmen. „Wir hoffen, wieder mehr als 1600 Euro übergeben zu können“, haben sich die Weihnachtsbaum-Verkäufer ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.

Wie in den vergangenen Jahren können Kunden bei ihnen bis zum 24. Dezember ein passendes Exemplar erwerben. Der Trend geht allerdings deutlich zum „frühen Baum“. „Die Leute wollen davon länger etwas haben“, hat Klaus Vanzetta festgestellt. Zudem merke man, dass die Lust auf das Weihnachtsfest wieder gestiegen sei.