Tannen-Taxifahrer zeigen Herz für Tiere

Für zwei Euro extra kam der Weihnachtsbaum mit Vanzettas Tannen-Taxi ins Haus. Da Kundinnen und Kunden aber oft noch was drauflegten, erhöhte sich die Spendensumme.

Diese Spende können die Verantwortlichen des Mammut-Tierheims sehr gut gebrauchen: Am vergangenen Mittwoch schaute die Familie Vanzetta in der Einrichtung in Tönnishäuschen vorbei und hatte Erfreuliches im Gepäck – einen symbolischen Spendenscheck über stolze 1600 Euro.

Eine Summe, die dadurch zusammengekommen war, dass die Vanzettas kurz vor Weihnachten mit ihrem bekannten Tannen-Taxi durch Ahlens Straßen flitzten und für zwei Euro Weihnachtsbäume direkt in die Wohnzimmer lieferten. Der Erlös aus den Taxifahrten kommt nun vollumfänglich den Hunden, Katzen und anderen Kleintieren zugute.

Aus eigener Tasche aufgerundet

„Unsere Kunden waren sehr großzügig und haben oft freiwillig viel mehr gespendet“, freuen sich Christian und Marco Vanzetta, die den Betrag noch aus eigener Tasche aufgerundet haben. „Das ist eine Menge Geld“, freute sich Marion Herzog vom Mammut-Tierheim über die Initiative der Tannenverkäufer.

Die kommt gerade zur rechten Zeit: „Momentan haben wir sehr hohe Arztkosten“, so Marion Herzog. Fast alle Neuzugänge seien krank und behandlungsbedürftig. Eine Situation, die den Vanzettas, die selbst zwei Hunde aus der Einrichtung haben, bekannt ist. Sie kündigen schon jetzt an, ihre Nordmänner auch im kommenden Jahr für den guten Zweck auszuliefern.