Tannengrün steht für Hoffnung

„A Tännchen please“ hieß es am 10. Dezember in Dolberg. Der Erlös der Veranstaltung wurde jetzt von Pflegedienst „By Max“ und Gärtnermeister Christian Droste an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst übergeben.

Max Bielefeld vom Pflegedienst „By Max“, Gärtnermeister Christian Droste und Zahnarzt Dr. Thomas Schröder (v.l.) überreichten am Mittwoch die Spende in Höhe von rund 2000 Euro an Elfriede Hagedorn (2.v.l.) und Lioba Brune (3.v.l.) vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm / Kreis Warendorf.

Das Motto

„Baum aussuchen und Gutes tun“ spülte dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hamm / Kreis Warendorf jetzt die stolze Summe von rund 2000 Euro in die Kasse. Es handelt sich um den Erlös des gemeinsamen Weihnachtsmarkts, den der Dolberger Gärtnereibetrieb Christian Droste und der Pflegedienst „By Max“ am 10. Dezember unter dem Titel „A Tännchen please“ ausgerichtet hatten.

Die Idee entstand spontan. Im vorletzten Jahr war Max Bielefeld auf der Suche nach Tannenbäumen für die Mitarbeiter seines Pflegedienstes. Mit Gärtnermeister Droste fand er schnell den richtigen Ansprechpartner – und mehr: Im lockeren Austausch nahm der Gedanke eines gemeinsamen kleinen Weihnachtsmarktes Gestalt an. Nach der Premiere im Dezember 2021 folgte vor wenigen Wochen die erfolgreiche Fortsetzung, welche mit deutlich höherem Aufwand über die Bühne ging.

Zahnarzt stockte Spendensumme noch auf

„Es war enorm, wie viele Leute uns besucht haben“, sagt Christian Droste bei der Spendenübergabe. „Wir haben eigentlich alles angeboten, was auch auf einem großen Weihnachtsmarkt zu finden ist.“ Rund 40 ehrenamtliche Helfer seien zwischen 11 und 17 Uhr aktiv gewesen. Darunter auch Zahnarzt Dr. Thomas Schröder, der die Spendensumme spontan am Ende noch um 200 Euro aufgestockt hatte. Max Bielefeld ist daher sicher: „Wir werden das Ganze im kommenden Winter erneut aufziehen.“ Die Motivation sei auch unter seinen Mitarbeitern vorhanden.

Im Namen des Kinder- und Jugendhospizdienstes bedankten sich Elfriede Hagedorn und Lioba Brune bei den Wohltätern aus Ahlen und Dolberg. Sie warben zugleich für die Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen mit lebensverkürzenden Erkrankungen, ihren Eltern und Geschwistern im Raum Hamm-Warendorf. „Am 10. Februar beteiligen wir uns wieder am Tag der Kinderhospizarbeit“, so Brune. Symbolisch werden dann grüne Bänder an Fahrzeugen, Bäumen und Türen befestigt. „Grün steht dabei für Hoffnung.“ Wobei sich der Bezug zum grünen Tannenbaum erneut bestens herstellen lässt. Und im März werde wieder ein Kurs für Interessierte ausgerichtet, die sich in der Hospizarbeit engagieren möchten.