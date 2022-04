Tanzen als Ausdruck von Gefühlen

Strahlende Gesichter gab es bei der Spendenübergabe des LR Global Kids Fund jetzt an das RTL-Kinderhaus Lunch Club an der Wichernstraße. Heike Gründken, geschäftsführende Leiterin des Lunch Clubs, durfte einen Scheck in Höhe von 2500 Euro von Almut Kellermeyer, Vorstandsmitglied des LR Global Kids Fund, entgegennehmen.

Die Gelder werden für die Realisierung eines sogenannten Life­dance-Projekts verwendet, das gezielt den Spaß an der Bewegung mit der Stärkung des Selbstbewusstseins im Umgang mit anderen verknüpfen soll. „Ich weiß, dass die Kids ganz viel aus diesem Förderprogramm mitnehmen werden. Beim Tanzen lernt man so viel: wie man seine Gefühle ausdrücken kann, wie man mit anderen in Kontakt treten kann und welche Form der Körperhaltung was aussagt“, betont Heike Gründken.

Spendenbereitschaft der Vertriebspartner

Ermöglicht wurde die Sonderzahlung an den Lunch Club durch die Spendenbereitschaft der Vertriebspartner von LR Deutschland, die im Januar auf einen Appell der Vertriebsgesellschaft reagierten.

„Als wir von der Idee des Lifedance-Projekts für die Lunch-Club-Kinder erfuhren, war uns sofort klar, dass wir noch mal gezielt zum Spenden für dieses Projekt aufrufen müssen“, berichtet Gerrit Knein, Country Manager von LR Deutschland.

Förderung sozial benachteiligter Kinder

„Es ist schön zu wissen, dass sich so viele unserer Vertriebspartner für die Förderung sozial benachteiligter Kinder einsetzen. Ein ganz besonderes Dankeschön möchten wir an dieser Stelle an Holger Kunath und Bernd Vogelhuber richten, auf deren Unterstützung wir uns schon so lange verlassen können“, weiß Almut Kellermeyer das Engagement zu schätzen.

Der Lunch Club wird bereits seit seiner Gründung vom LR Global Kids Fund unterstützt. Der Start des Tanzprojekts soll nach dem Sommer erfolgen.