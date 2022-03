Tanzende Teller und lustige Ziegen

Artistik und Spannung, Tiere und Künstler, das alles bietet der „Circus Fantasia“ in seinem neuen Programm. Das hat am Donnerstagnachmittag Premiere auf dem Paul-Rosenbaum-Platz in einem ebenso brandneuen Zelt. Durch die Pandemie hatten die Zirkuskünstlerinnen und -künstler zwar zweieinhalb Jahre Zeit zum Einstudieren, doch vor Publikum ist es wieder was ganz anderes.

„Fantasia“ bietet tolle Nummern, wenn auch nicht immer alles auf Anhieb klappt. Bei der atemberaubenden Vorführung mit den tanzenden Tellern geht schon mal was zu Bruch. Doch ist es nicht das, was den Charme des Zirkus ausmacht? Das Programm ist absolut familienfreundlich, es herrscht perfekte Zirkusatmosphäre, die durch Popcorn und Zuckerwatte noch komplettiert wird.

Eiskönigin und Olaf

Das Programm ist spannend und bestens geeignet für Kinder. Die haben zusammen mit Mama und Papa oder Oma und Opa hörbar ihren Spaß. Ganz gleich, ob mit den Clowns oder mit den lustigen Ziegen vom „feschen Anton“.

Die Eiskönigin (Laura Renz) zeigt, was Gelenkigkeit heißt. Foto: Peter Schniederjürgen

Faszinierend die gelenkige Eiskönigin, die vom Schneemann Olaf angeschmachtet wird. Und dann ist da noch der Mann mit dem Eisenkinn. 65 Kilo Gewicht packt er sich darauf, ein Esstisch für acht Personen inklusive Stühle drückt auf die Kinnspitze. Er packt es. Da wundert es nicht, dass auch zwei ansehnliche Vorschlaghammer und eine Schubkarre so balanciert werden.

Ein Dschungel auf Rädern ist in der Pause zu sehen. Foto: Peter Schniederjürgen

Schließlich kommt Signore Spaghetti in die Manege. Seine Tellernummer ist im Wortsinn spannend. Denn der Zirkuschef flitzt an seinen acht tanzenden Tellern hin und her, um sie in Bewegung zu halten, was an sich schon schwierig ist. Jetzt kommt er noch auf die Idee, vier Kaffeelöffel in einem Schwung in Latte-Macchiato-Gläser zu werfen. Hier hakt es ein wenig, doch Spaghetti wäre kein Artist, wenn‘s nicht schließlich doch klappen würde. Dabei fiebern die etwas mehr als 100 Zuschauerinnen und Zuschauer gespannt mit.

Schließlich erwartete die Besucher noch der aufregendere zweite Teil, in dem Seiltanz, eine Indiana-Jones Schau und vieles mehr auf dem Programm stehen. Vorab gibt es eine Viertelstunde Pause, um sich die Beine zu vertreten und die anderen Attraktionen zu bewundern. Herausragend dabei ist der fahrbare Dschungel mit seinen Schlangen, Echsen und sonstigem Krabbelgetier sowie den beiden Stars: Krokodil Schnappi und Tigerpython Anna. Dabei weist der Zirkus extra daraufhin, dass hier alle Tiere aus Nachzucht oder Auffangstationen stammen.