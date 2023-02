Tanzen ist mehr als nur Discofox

Jugendliche denken oft nur noch an Discofox, sagt Tanzlehrerin Erika Girke. Dass die Welt des Standardtanzes aber deutlich vielseitiger ist, zeigt sie in ihren Tanzkursen - und das schon seit 30 Jahren.

Noch herrscht in dem lichtdurchfluteten Atelier im Freiraum in der alten Molkerei in Ahlen gespenstische Stille. Von den 24 Jugendlichen, die sich dort kreuz und quer im Raum stets als Zweier-Paar verteilt haben, bewegt sich niemand. Die Konzentration der 16- bis 18-Jährigen ist zu spüren. Hin und wieder geht ein kurzer Blick in Richtung Spiegelwand. Ist die Haltung korrekt?