Tarzans Geschichte als modernes Familienmusical

Nikolausgeschenk gesucht? Warum nicht am 6. Dezember zusammen in der Stadthalle eine tolle Bühnenshow erleben?

Theater Liberi in der Stadthalle

Tarzan kommt in die Stadthalle – mit Spannung und ein bisschen Romantik.

Gemeinsam mit dem Titelhelden Tarzan erlebt das Publikum in der Stadthalle am 6. Dezember (Dienstag) um 16 Uhr ein atemberaubendes Dschungel-Abenteuer. Das Theater Liberi inszeniert die hundert Jahre alte Geschichte von Edgar Rice Burroughs in einer modernen Version als Musical für die ganze Familie. Spektakuläre Kompositionen, Spannung und ein Hauch Romantik versprechen ein unterhaltsames Erlebnis.

Eine junge Familie erleidet Schiffbruch und wird – kaum an der Küste gestrandet – von wilden Tieren angegriffen. Zurück bleibt ein kleiner Junge, der allein und verwaist von der Affendame Kala aufgenommen und wie ihr eigenes Kind großgezogen wird. Das Musical dauert zwei Stunden inklusive Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Tickets gibt es im Vorverkauf der Stadthalle, Telefon 20 00, und an der Tageskasse.