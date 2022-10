Technik-Defekt: Baukran reißt Kreuz herunter

Den Neubau der sytisch-orthodoxen St.-Georg-Kirche in Ahlen zierte erst seit wenigen Tagen ein nagelneues Turmkreuz. Jetzt muss ein neues in Auftrag gegeben werden.

Das Turmkreuz auf dem Kirchenneubau von St. Georg an der Beckumer Straße fehlt seit vorigen Donnerstag. Vermutlich durch einen technischen Defekt war der Baukran außer Kontrolle geraten und hatte das gerade erst geweihte und montierte Kreuz heruntergerissen.

Erst vor wenigen Wochen stand der Neubau der syrisch-orthodoxen St.-Ge-org-Gemeinde an der Beckumer Straße im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, als das Turmkreuz unter den Blicken zahlreicher Ehrengäste auf die Turmspitze gehievt wurde. Seit Donnerstag ist das Kreuz wieder am Boden – durch einen technischen Defekt am Baukran, der das sakrale Objekt touchierte, worauf es hinunterstürzte.