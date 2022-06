Technik setzt den Tanktarif wieder hoch

Dass wirklich 35 Cent beim Liter Super mit einem Schlag runtergehen? Da brauchte an der Freien Tankstelle von Eckhard Bendix in Ahlen selbst die Technik ihre Zeit, um es für sich zu registrieren. Aber dann lief‘s aus vollen Zapfrohren...

Am Vortag ging an der Freien Tankstelle von Eckhard Bendix der Diesel aus. Kunden wurden informiert

Genauso senkrecht, wie die Spritpreise um Mitternacht an der Schinkelstraße fallen, genauso steil steigen sie gegen 6 Uhr wie von Geisterhand. „Das Kassensystem hat den Preissturz von 35 Cent nicht akzeptiert“, bedauert Eckhard Bendix. Technik, die streikt, ein Sicherheitssystem gegen Hackerangriffe, das funktioniert und nur kleine Differenzen automatisch durchlaufen lässt: Nach zweistündigem Spuk steht der steuerbegünstigte Preis auch an der freien Tankstelle wieder in ganzer Leuchtkraft auf der Anzeigentafel. Ahlen tankt – mit jedem Liter Glücksgefühle. Und lässt sich Platz, weil es abends ja noch billiger werden könnte. . .