Technische Findigkeit früher Tage

Beim Schaufahren in der Langst ist nicht nur auf dem Wasser was los. Die Schiffsmodellbauer präsentierten den Besucherinnen und Besuchern auch gerne die technischen Details ihrer Modelle.

Segel, Dampf- und Motorkraft auf dem Langstteich zogen am Sonntag zahlreiche Interessierte ans Ufer. Hier hatten die Modellbauer des Schiffsmodellclubs (SMC) zur Schaufahrt geladen. Und sie präsentierten wieder zahlreiche Details an den Booten und Schiffen. Was für „Seh-Leute“ die Zeit zum Beobachten und Bewundern war, war für die „See-Leute“ dabei die Zeit zum Probieren und Testen.

Wilfried Overbeck war stolz auf seine Neuerwerbung. „Natokennung P150 – ein Torpedoboot der Bundesmarine“, zeigte er. Vor kurzem habe er das beinahe museale Stück von einen Bekannten erworben. Das Modell hat schon etliche Jahre auf dem Buckel oder besser unterm Kiel. „Mein Projekt ist es, das Boot äußerlich unverändert zu lassen, aber es mit weiteren Details aufzuwerten“, erklärte der Bastler. So wolle er mehr Lichter installieren, und wenn sich die Geschütztürme drehen könnten, wäre das auch der Hingucker. Und dann noch ein Soundmodul… Wilfried Overbeck kam ins Schwärmen.

Einfach weiter reparieren

Seine Frau Mia assistierte ihrem Mann. Denn der plagte sich vor der ersten Wasserung seit Jahren mit einem defekten Fahrregler. Wilfried bediente die Fernsteuerung, Mia meldete: „Tut sich gar nichts“. Hier half der gebürtigen Dänin die skandinavische Ruhe und die beiden reparierten ungerührt weiter.

Derweil zog „Biber II“ ihre Runden. Gemächlich ging das Modell zu Werke. „Das ist ein Schleppertyp aus den 20er und 30er Jahren, im Original noch Kohle befeuert“, erklärte Udo Wilmer. Er war mit seinen Schiffen und einigen Clubkameraden des SMC Ibbenbüren angereist. Ihm gefiel die Langst und die Stimmung hier. Udo Wilmer war sozusagen schon in Windeln ans Modellschippern gekommen. „Die ersten Male auf Vaters Schoß, da blieb mit gar nichts anders als Hobby“, schmunzelte er. Seine Liebe gehöre den Schleppern. Starke Schiffe im Wortsinn. „Mit der Biber habe ich schon ein besetztes Ruderboot abgeschleppt“, berichtete der Ibbenbürener nicht ohne Stolz.

Udo Wilmer aus Ibbenbüren mit Schlepper „Biber II“ angereist. Foto: Peter Schniederjürgen

Dabei war nicht nur auf dem Wasser einiges los. Die Modellbauer hatten sich auch an Land mit ihren Zelten eingerichtet. Tatsächlich konnte man hier so einige interessante technischen Details erfahren. Die Modellbauer zeigten technische Findigkeit früherer Tage, die sie nur in klein nachgebaut haben, die Verstellung der Schaufelräder bei Raddampfern zum Beispiel. Zwar ist diese Technik seit fast 150 Jahren überholt, aber spannend gelöst alle mal.

Wilfried Overbeck freut sich: Das Torpedoboot kann zu Wasser gelassen werden. Foto: Peter Schniederjürgen

„Der Regler reagiert“, konnte Mia Overbeck dann melden. Der Defekt am betagten Torpedoboot war erledigt und der Wasserung stand nichts mehr im Wege. Mit zwei Hebegurten wurde der Rumpf umfasst und ab ging’s ins Wasser. Gurte weg und Fahrt aufnehmen war eins. . Jetzt zeigte der Kapitän noch ein weiteres Detail: die Fernsteuerung. „Die ist für Aktionsmodelle wie Baufahrzeuge Bagger, Radlader und Lkw ausgelegt und hat mehr Funktionen als die meisten die eigentlich für Flugzeuge ausgelegt sind.“ P150 kam gut zurecht und für Mia und Wilfried Overbeck war klar, dem alten Boot wird eine neue Seele eingehaucht oder -baut. Und das Paar hoffte, das Ergebnis im kommenden Jahr präsentieren zu können.