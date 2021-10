Technischer Defekt im Wintergarten

100.000 Euro Sachschaden durch einen technischen Defekt: So weit die Zwischenbilanz der Polizei zum Brand eines Wintergartens am Wochenende im Ahlener Süden.

Ein technischer Defekt dürfte nach Polizeiangaben verantwortlich sein für den Brand in einem Anbau eines Wohnhauses an der Gemmericher Straße am Samstagabend. Durch das Feuer im Wintergarten wurde auch das angrenzende Haus in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von über 100.000 Euro.