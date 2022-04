Teil-Renaturierung wird jetzt geprüft

Der neue Infobrief der CDU Vorhelm nimmt ein Thema in den Blick, das bereits im Ortsausschuss Vorhelm auf den Tisch kam: die Teil-Renaturierung des Hellbachs. Diese ist nun auch Bestandteil einer Anfrage an die Bezirksregierung.

Nachdem die CDU im Ortsausschuss Vorhelm – wie berichtet – die teilweise Renaturierung des Hellbaches ins Gespräch gebracht und dazu eine Anfrage an die Verwaltung gerichtet hat, ist inzwischen eine entsprechende Anfrage der Stadt an die Bezirksregierung Münster gegangen. Das teilt Ludger Diekmann, Vorstandsmitglied der Ortsunion, jetzt mit.

Es geht dabei um einen etwa 200 Meter langen Abschnitt des Hellbachs am Verlobungsweg zwischen der Einmündung des Gehweges am Trafohäuschen der Stadtwerke Im Loh 11 und des Geh- und Radweges von der Kirche St. Pankratius zum Sportplatz der TuS Westfalia Vorhelm.

Attraktive Nutzungsoptionen

„Wir schlagen vor, in diesem Bereich die Renaturierung des Hellbaches vorzunehmen“, so Diekmann. „Die in der Nähe vorhandenen Gewässer sollten – falls möglich – in diese Planung mit einbezogen werden.“

Außerdem könnten am Hellbach Sitzgelegenheiten aufgestellt und Blumen oder Gräser und Sträucher angepflanzt werden. Diese Maßnahmen würden den Hellbach attraktiv und erlebbar machen und hätten zur Folge, dass die Bürger und auswärtigen Besucher dort gerne verweilen würden, so die Christdemokraten. In Zusammenhang mit dem neu gestalteten Bachlauf, den nahe gelegenen Abenteuerspielplatz und Bolzplatz sowie dem Hellbachpättken ergäben sich für junge und alte Menschen attraktive Nutzungsoptionen mit hoher Aufenthaltsqualität. Diekmann: „Ein Beispiel für die gelungene Neugestaltung eines Gewässers ist die Ems in Greven, auch wenn die Emsaue in der Grevener Innenstadt von der Größe her natürlich nicht mit dem Hellbach in Vorhelm vergleichbar ist.“ Diese Maßnahmen können nicht zuletzt vom Land NRW finanziell gefördert werden.