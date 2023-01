„Telegramme“ von Gott gesendet

Bischof Dr. Felix Genn feierte am Wochenende einen Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche mit.

Angekündigt, aber ohne besonderen Anlass hat der münsterische Bischof Dr. Felix Genn am Samstagabend den Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche mitgefeiert.

Zum Antritt seiner Amtszeit als Bischof habe er sich zum Ziel gesetzt, jede Kirche im Bistum zu besuchen, erklärte Dr. Felix Genn eingangs. Das aber schaffe er wegen der vielen Termine nicht. An diesem Samstag war hingegen Platz im Kalender: „Also habe ich geschaut und festgestellt, in der Ahlener St.-Marien-Kirche war ich noch nicht“. Auf dem Gebiet der St.-Bartholomäus-Pfarre sei er bisher nur in der St.-Gottfried-Kirche gewesen. Und er hoffe, auch einmal einen Gottesdienst in der St.-Bartholomäus-Kirche feiern zu können. Gerade weil er ohne besonderen Anlass zu Besuch sei, solle der Gottesdienst so normal wie möglich gestaltet sein.

In seiner Predigt ging Bischof Dr. Felix Genn auf ein Zitat von Papst Franziskus ein, dass Gott den Gläubigen Telegramme sende, um ihnen zu sagen, dass er eine Stärke für ihr Leben sein könne. Der Bischof bat die Gottesdienstbesucher, die Inhalte eines Gottesdienstes wie Telegramme von Gott zu verstehen. „Gott will den Menschen nahe sein. Durch Jesus hat er ein Gesicht bekommen. Durch Jesus macht Gott deutlich, dass die Menschen sich auf Gott verlassen können“, beschrieb der Gast aus Münster.