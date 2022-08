Teller macht Kaffeetafel komplett

Die Eigenschaft „vielseitig einsetzbar“ trifft auch auf die neueste Auflage des Jahrespöttkens zu: Es handelt sich um einen emaillierten Teller. Er kommt pünktlich zum Pöttkes- und Töttkenmarkt in den Handel.

Sammler der Jahrespöttken – und davon soll es nicht wenige geben – können schon lange mehr als einen Küchentisch mit den praktischen Utensilien der vergangenen 45 Jahre bestücken. Für die perfekte Kaffeetafel kommt jetzt noch der passende Emaille-Teller hinzu.

„Das Pöttken hat eine Auflage von 1000 Stück“, verrät Porzellanhändler Josef Ostermann, der in seiner Sonderfunktion als „Pöttkesminister“ am Montag zur Präsentation bittet. Gemeinsam mit Michael Krüger von der Haushaltswaren Karl Krüger GmbH, die seit Jahren mit der Herstellung betreut ist, sowie Udo Hinkelmann und Georg Smeilus für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG) wird die neue Pöttkenform gleich mit einem Stück Kuchen ausprobiert. „Wir tragen damit auch dem aktuellen Campingtrend Rechnung“, hält Ostermann fest.

Jahrespöttken Foto: Christian Wolff

Im Jahr 1977 gab‘s den ersten Pöttkes- und Töttkenmarkt. Der Topf als Jahresgabe wurde 1978 eingeführt. Seither kommt jedes Jahr ein Exemplar in veränderter Form hinzu. „Das ist ein zeitloser Selbstläufer“, sagt Michael Krüger. Nein, mehr als das: „Es ist ein Sammlerobjekt, das sogar bis nach Kanada oder Australien verschickt wird“, weiß der Pöttkesminister aus Kundenkreisen. „Ehemalige Ahlener halten auf diese Weise Verbindung zu ihrer Heimat. Andere tragen den Namen unserer Stadt damit zu Freunden in der Ferne, was nur mit wenigen lokalen Erinnerungsstücken Jahr für Jahr möglich ist.“

Über 140 Aussteller

Für die nächste Marktauflage am 17./18. September haben sich bereits über 140 Aussteller angekündigt, wie Mitorganisator Georg Smeilus am Rande der Präsentation festhält. Das Rahmenprogramm wird noch gesondert bekanntgegeben.

Jahrespöttken 2022 Foto: Christian Wolff

Für das Pöttken zum Preis von 8,95 Euro nimmt Josef Ostermann bereits jetzt Vorbestellungen entgegen, denn der September ist ein beliebter Reisemonat. „Die Brotkörbe aus dem Vorjahr haben wir außerdem noch in kleiner Stückzahl vorrätig“, gibt er allen mit auf den Weg, die durch die zweimalige Marktpause noch eine Lücke in ihrer Sammlung haben. Daneben stehen neben dem Porzellanhaus Ostermann folgende Verkaufsstellen in Ahlen bereit: Betten Gahrmann, Herrenmoden Lieftüchter, Spielerei, „Rund um chic“, Weinhaus Schulz und Blumen Barrey.