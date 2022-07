Temperatur lässt sich durch Grün lindern

Einen Hitzeaktionsplan hat die Stadt nicht in der Pipeline. Das Thema sei vielmehr eine Querschnittsaufgabe, bei der viele Fachbereiche zusammenarbeiten, betonen Stadtbaurat Thomas Köpp und Klimamanagerin Klaudia Froede.

Hitzeschutz in der Stadt

Erst im vorigen Jahr wurden an der Alten Drensteinfurter Straße zehn junge Eichen gepflanzt. Fehlende Wässerung ließen sie im Hitze-Sommer 2022 eingehen.

Vertrocknete junge Eichen an der Drensteinfurter Straße. Kastanien am Wetterweg zeigen auch schon bedenklich ausgedünnte Kronen. „Die Hitze setzt den Bäumen enorm zu“, bestätigt Jörg Pieconkowski, Leiter der Grünabteilung der Stadt. Aber erst in Verbindung mit der seit Jahren herrschenden Dürre aufgrund der im Jahresmittel zu geringen Niederschlägen macht sie zum „Baumkiller“.