Testen auf doppelter Spur

Aufgrund des Wegfalls der PCR-Tests in den Schulen nach positiven Pooltestungen weist Apotheker Matthias Bußmann darauf hin, dass Schulkinder noch vor dem Schulbesuch die Möglichkeit haben, einen Schnelltestbescheid vor 8 Uhr morgens zu bekommen: Denn das Testzentrum an der Kinderklinik hat schon ab 6 Uhr morgens geöffnet. Am Wersestadion wird zudem ab sofort immer in zwei Spuren getestet. „Damit verdoppeln wir unsere Testkapazitäten und können die Wartezeiten für unsere Patienten weiter verkürzen“, so Matthias Bußmann. Die Öffnungszeiten im Einzelnen:

Teststelle St.-Franziskus Hospital – Montag bis Freitag, 6 bis 10 Uhr und 12 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 16 Uhr,

Drive-in am Wersestadion – Montag bis Freitag 10 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr,

Teststelle am Kerkmannplatz – Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 15 Uhr, Sonntag 10.30 bis 13 Uhr.

Das Impfzentrum Süd am Röteringshof bleibt Dienstag geschlossen. Am Donnerstag (10. Februar) öffnet es stattdessen erneut von 15 bis 20 Uhr, damit auch Berufstätige das Angebot nutzen können. Geimpft wird mit den Impfstoffen von Biontec und Moderna, die beide ausreichend zur Verfügung stehen.