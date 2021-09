Testfahrt am Werseufer

Nutzfahrzeug oder Lifestyleprodukt, ökologische Alternative oder Modegag? Lastenräder waren das Thema des Aktionstags von ADFC, Zweirad-Center Dammann und der Stadt am Samstagmittag am Werseufer. Die Besucher konnten sich eine Menge Vorführräder ansehen und testen. Zwei- und Dreiräder bis zum E-unterstützten Anhänger konnten zur Probe gefahren werden. Ein Angebot, das sich viele Passanten nicht entgehen ließen.

„Für uns ist so ein Rad eine echte Überlegung“, sagt Mirza Bilajac. Der Physiotherapeut ist schon von Berufs wegen jeder Bewegung gegenüber positiv eingestellt. Doch es gibt für den Drensteinfurter noch einen weiteren Grund. „Mir ist die Kommunikation mit meinem Kind wichtig, und das geht nicht im Fahrradanhänger“, hat er festgestellt. Also ist ein Lastenrad mehr als nur eine Überlegung wert und der Aktionstag kommt gerade recht. Ein schickes Dreiradmodell mit vorderem Einstieg für den Junior testet die Familie als erstes. Sohn Nino ist von diesem Rad nicht so begeistert. Also dreht Vater Mirza die erste Proberunde solo. „Tatsächlich ist es recht schwierig zu lenken, gerade in engen Kurven“, berichtet er. Also wendet er sich dem Zweiradmodell zu. Hier läuft es wie geschmiert. Mit E-Unterstützung auch noch recht flott unterwegs, ist es auch für Junior Nino ein großer Spaß. Nicht weniger angetan ist Mutter Jovita. „Sehr schön, hier habe ich Nino ständig im Blick und kann mit ihm sprechen“, freut sie sich. Die Familie zeigt sich vollauf überzeugt. „Ich denke, wir werden uns eines anschaffen“, betont der Physiotherapeut.

Werden sich ein Lastenrad anschaffen: Jovita und Mirza Bilajac mit Filius Nino. Foto: Peter Schniederjürgen

„Es ersetzt kein Auto, aber vermindert die Notwendigkeit eines zu fahren“, sagt Jonas Vienhues. Denn den Löwenanteil der Einkäufe oder anderen Transportgutes kann er mit seinem Lastenrad transportieren. Das ist übrigens nicht mal elektrounterstützt und dafür mit einer 21-Gangschaltung ausgerüstet. „Mit zwei Kisten Getränke ist das an der Bahnbrücke der Hammerstraße auch schon nötig“, schmunzelt der Vielradler, der täglich mit dem Rennrad von der Gerichtstraße bis nach Sendenhorst zur Arbeit fährt.

Lösung für die letzte Meile

„Tatsächlich sind diese Räder im Kommen und die Lösung für die vielzitierte letzte Meile“, sagt Martin Kamps, Radfahrer aus Passion und ADFC-Mitglied. Er hat sogar einen elektrounterstützten Anhänger mitgebracht – eine tolle Lösung für Lieferdienste. „Denn dann stehen keine Lieferwagen mehr auf dem Radweg“, hofft er.

Da die Lastenräder auch recht hohe Preise haben und gern mal um die 6500 Euro und mehr kosten, hilft die Förderung der Stadt Ahlen von bis zu 1000 Euro etwas. Sicher ein sehr positiver Beitrag, die Städte von Abgas und Parkplatznöten zu entlasten.