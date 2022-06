TG Ahlen bestehtseit 125 Jahren

Die Turngemeinde Ahlen 1897 e.V., so der komplette Name des Vereins, feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Angeboten werden von ihr die Sportarten Badminton und Frauenturnen.

Zur Jahreshauptversammlung konnte Vorsitzender Markus Krahnenfeld über 40 aktive und passive Mitglieder begrüßen. Nach den Berichten der Abteilungsleiter Rudolf Pollex (Badminton) und Monika Matusche (Damenturnen) folgten der Kassenbericht von Renate Graf und die Berichte der Kassenprüfer Monika Matusche und Katharina Pollex.

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Die Neuwahlen ergaben folgende Ergebnisse: Vorsitzender: Markus Krahnenfeld, Vizevorsitzender: Herbert Sobolewski, Finanzen: Renate Graf, Kassenprüfer: Thomas Klotz und Christian Pollex, Datenschutzbeauftragter: Axel Graf, Badmintonabteilungsleiter: Rudolf Pollex, Stellvertreterin: Elisa Spreemann.

Im Bereich Frauenturnen ist Monika Matusche ebenso bestätigt worden wie die Übungsleiterinnen im Badminton. Zum Thema Datenschutz wurde eine Satzungsänderung beschlossen, die den Mitgliedern zuvor zugesandt worden war, so der Verein in einem Pressetext.

Badmintonsport in der Breite fördern

Die Verantwortlichen nahmen sich vor, den Badmintonsport in der Breite zu fördern, zum Beispiel durch Trainingsangebote für Familien. Während die Trainingsbeteiligung im Nachwuchsbereich sehr erfreulich sei, sei die Bereitschaft zum Mannschaftssport im Erwachsenenbereich rückläufig. Daher soll der Breitensport zukünftig eine bedeutendere Rolle spielen.

Besonderer Dank galt den passiven Mitgliedern, die durch ihre Vereinstreue die Nachwuchsförderung ermöglichen. So konnten eine Ballwurfmaschine angeschafft und T-Shirts für den Nachwuchs zur Verfügung gestellt werden.

Geehrt wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft Claudia Lux, Johannes Heyn und Herbert Sobolewski (Badminton), für 40 Jahre Mitgliedschaft Renate Brüggenthies, Margret Jaspert, Anita Kersenfischer, Adelheid Grube, Monika Matusche, Christine Schiemann, Renate Graf (Turnen), Martin Hille, Ulrich Magera, Thomas Klotz, Elmar Fleuter, Bernhard Erdmann und Ruth Pollex (Badminton).