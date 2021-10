Thomas Köpp übernimmt

Das Büro des Baudezernenten ist wieder besetzt. Thomas Köpp trat am 1. Oktober seinen Dienst bei der Stadt Ahlen an. Er folgt auf Andreas Mentz, der nach Hamm wechselte.

„Kurze Dienstwoche für Thomas Köpp: Der erste Arbeitstag für Ahlens neuen Baudezernenten fiel mit dem 1. Oktober auf einen Freitag.

„Kommen Sie erst einmal in Ruhe an“, begrüßte Bürgermeister Dr. Alexander am Morgen seinen neuen Stadtbaurat zum Treffen des Verwaltungsvorstandes, wohlwissend, dass der erste Arbeitstag von Köpp eng getaktet war. Allerdings waren die ersten Stunden als Ahlens Stadtbaurat erst einmal von zahlreichen durchaus angenehmen Terminen geprägt. Der Tag startete formell, als Thomas Köpp aus den Händen des Bürgermeisters seine Ernennungsurkunde erhielt. Der im Mai zum Stadtbaurat gewählte Köpp wird nun für die nächsten acht Jahre die baulichen Geschicke in Ahlen leiten. Dabei sind die Großprojekte Stadthaus, Bürgerforum, Kläranlage und Osttangente Schwerpunkte seiner Arbeit. Das seien echte, aber höchst interessante Herausforderungen, so Köpp.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger begrüßte Thomas Köpp am Freitagmorgen.

Ein erster Austausch mit den Fachbereichsleitungen und gegenseitiges Kennenlernen bei einem gemeinsamen Arbeitsfrühstück schlossen sich an, ehe ein Rundgang mit Bernd Döding, dem Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, und Personalleiterin Michaela Hewel über das Gelände des Baubetriebshofes folgte.

Erste Runde über den Baubetriebshof: (v.l.) Stadtbaurat Thomas Köpp, Bernd Döding (Leiter Ahlener Umweltbetriebe) und Michaela Hewel (Leiterin Personalabteilung) Thomas Köpp an seinem neuen Arbeitsplatz im Baudezernat.

In den Mittagsstunden stellte sich der 55-jährige Architekt und Stadtplaner in seinem Baudezernat vor, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen und schließlich seinen Arbeitsplatz in Augenschein zu nehmen. „Jetzt noch einen Kaffee und dann geht’s los“, zeigte sich Ahlens neuer Stadtbaurat motiviert.

Thomas Köpp war zuletzt als Leitender Baudirektor im Bezirksamt Berlin-Pankow tätig und ist als Stadtbaurat Nachfolger von Andreas Mentz, der Ende Februar 2020 in derselben Funktion von Ahlen nach Hamm gewechselt war. Die Suche nach einem neuen Dezernenten zog sich länger hin, als erwartet.