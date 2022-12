Thota als persönlicher Draht nach Indien

Eine Partnerschaft von Ahlen und Madepalli wünscht sich Pfarrer Joseph Thota. Der Priester von St. Bartholomäus kehrt im Januar in seine indische Heimat zurück. Aber die „Bridge of Hope“ soll bestehen bleiben.

Pfarrer Joseph Thota gilt inzwischen als menschliche Brücke zwischen Ahlen und dem südindischen Dorf Madepalli. Bürgermeister Dr. Alexander Berger informierte sich nun persönlich beim Initiator der „Bridge of Hope“ und bei Pfarrer Dr. Ludger Kaulig von der katholischen Kirchengemeinde St. Bartholomäus über die aktuellen Aktivitäten der Organisation.

Patenschaften für bedürftige Kinder

Seit fast zehn Jahren unterstützt „Bridge of Hope“ verschiedene Projekte in Madepalli. Von der Vermittlung von Patenschaften für bedürftige Kinder über Beschaffen von Schulmaterialien bis hin zur finanziellen Unterstützung von Arbeitslosen in ländlichen Gebieten oder Witwen der unteren Kasten ist die Hilfe breitgefächert. Ende Januar endet aber die Seelsorgertätigkeit von Pfarrer Thota in Ahlen und er wird in sein Arbeitsbistum Kurnool in Indien zurückkehren. Ihm liegt daher sehr am Herzen, die über die Jahre gewachsenen Beziehungen zwischen Ahlen und Madepalli aufrechtzuhalten. „Eine mögliche offizielle Partnerschaft zwischen der Stadt Ahlen und Bridge of Hope würde das Ganze für die Zukunft sichern“, regte Joseph Thota beim Bürgermeister an.

Lebensverhältnisse in Südindien

Über Pfarrer Thota hätte man zudem einen persönlichen Draht nach Indien, ergänzte Dr. Ludger Kaulig. Man wolle auch weiteren Jugendlichen aus Ahlen Gelegenheit geben, sich selbst von den Lebensverhältnissen in Südindien ein Bild zu machen. In der Vergangenheit konnten bereits einige junge Menschen Madepalli besuchen und zeigten sich beeindruckt. „Für sie war es nicht nur ein Besuch in einer anderen Welt, sondern wie sie selbst sagten, eine lebenserfahrene Reise“, berichtete Pfarrer Thota.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger zeigte sich von diesem Engagement sehr begeistert und versprach, kurzfristige Unterstützungsalternativen prüfen zu lassen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir nicht unbedingt finanziell, aber auf jeden Fall materiell von Ahlen aus helfen können“, so Alexander Berger, „vielleicht mit Computern, Laptops oder ähnlichen Dingen für den Schulbetrieb, die hier nicht mehr benötigt werden. Ideen werden wir gleich im neuen Jahr ausloten und vertiefen.“

Pfarrer Joseph Thota zeigte sich sichtlich zufrieden und durfte sich am Ende seines Besuchs im Rathaus noch über einen Blumenstrauß des Bürgermeisters freuen, den er anlässlich seines 20-jährigen Priesterjubiläums überreicht bekam.