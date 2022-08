Tierheim rückt wieder in den Fokus

Das erste Sommerfest des Mammut-Tierheims nach der Corona-Pause war direkt ein voller Erfolg. Schon zur Mittagszeit nutzten viele Gäste das Angebot, sich in der Einrichtung in Tönnishäuschen umzusehen. Tierschutzvereinsvorsitzende Christiane Schäfer nahm die Gelegenheit wahr, auf die schwierige Lage des Tierheims hinzuweisen.

So voll war es lange nicht mehr: Das Mammut-Tierheim in Tönnishäuschen lud am Sonntag zum Sommerfest ein – und erwies sich bei strahlendem Sonnenschein als ein großer Anziehungspunkt des Wochenendes. Bereits mit dem Startschuss um 12 Uhr war das Gelände gut besucht und der Besucherstrom riss nicht mehr ab: Ahlener und auch auswärtige Gäste nutzten die Gelegenheit, die tierischen Bewohner kennenzulernen, sich die Anlage genauer anzuschauen und an zahlreichen Ständen zu stöbern oder sich zu verschiedenen Themen rund ums Tierwohl zu informieren.

Ein Rahmen, den Tierschutzvereinsvorsitzende Christiane Schäfer nutzte, um auf die derzeit schwierige Lage des Mammut-Tierheims aufmerksam zu machen. „Wir sind im Moment in einer bedrohlichen Situation“, teilte sie mit. Die Gründe dafür? Neben steigenden Personalkosten durch die Mindestlohnerhöhung ab Oktober sind auch die massiv steigenden Energiekosten und höhere Tierarztkosten zu stemmen. Hinzu kommt, dass immer mehr verhaltensauffällige Hunde abgegeben werden. „Diese Tiere brauchen eine langwierige Therapie durch Fachpersonal“, erklärte Christiane Schäfer. Es sei etwa während der Corona-Pandemie vorgekommen, dass Leute einen Kangal in einer kleinen Etagenwohnung halten wollten. Nur einer von vielen ähnlich gelagerten Fällen, die wertvolle Ressourcen des Tierheims binden.

Unterstützung dringend benötigt

Ein Paket, das für den Verein sehr schwer zu stemmen ist, so dass jede finanzielle Unterstützung derzeit noch dringender benötigt wird als ohnehin schon. Insofern kam das erste Sommerfest nach der Corona-Pause und die hiermit verbundene öffentliche Aufmerksamkeit gerade recht. Viele Gäste schauten am Katzen- und Hundehaus vorbei – und fanden teils sogar einen passenden neuen Mitbewohner: Am Tag der offenen Tür fanden immerhin zwei Fundtiere ein neues Zuhause. Parallel gab es etwa von „LONANInchen“ Informationen zur artgerechten Haltung von Kaninchen. Zudem konnte man Halsketten und andere schöne Kleinigkeiten erwerben.

Natascha Wißen (l.) und Anita Goßling informierten über artgerechte Haltung von Kaninchen – und zeigten den Besuchern auch, wie das gerade nicht aussieht. Foto: Martin Feldhaus

Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt. Iranische Spezialitäten, Pommes und ein großes Kuchenbuffet versprachen kulinarische Vielfalt. Zudem beteiligte sich auch Fressnapf Ahlen, indem das Team zugunsten des Tierheims frische Waffeln verkaufte und auch Futterspenden mitgebracht hatte. In die Spendendosen wanderte ebenfalls der eine oder andere Euro, über den sich die Vierbeiner freuen können.

Extrem beliebt bei den zahlreichen Besuchern war zudem die Tombola: Schon am frühen Nachmittag waren alle Lose ausverkauft und sorgten teilweise aufgrund der attraktiven Gewinne für leuchtende Augen. Letztere gab’s auch beim Kinderschminken.

Viele Helfer eingesprungen

„Ich bin sehr zufrieden“, freute sich Christiane Schäfer am späten Nachmittag beim Blick auf das sehr gut gefüllte Gelände. Sie richtete einen besonderen Dank an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die eingesprungen sind, um einige krankheitsbedingte Ausfälle zu kompensieren. „Alle haben sich doppelt reingehangen“, so Schäfer. Insbesondere Tierheimleiterin Marion Herzog habe im Vorfeld des Sommerfestes unglaublich viel gearbeitet.

Das Sommerfest des Mammut-Tierheims entpuppte sich als Besuchermagnet. Foto: Martin Feldhaus

Insgesamt hoffen die Tierfreunde, dass die erste große Veranstaltung seit mehr als zwei Jahren das Mammut-Tierheim wieder stärker in den Fokus rückt – und so hilft, die bedrohliche Situation zu meistern. Dabei unterstützen soll auch Harrison Chukwudemeni aus Nigeria, der sich liebevoll und mit großem Einsatz um die Pflege der Hunde im vorderen Hundehaus kümmert. Ihm droht jedoch nach einem abgelehnten Asylantrag die Abschiebung, was für den Tierschutzverein ein herber Verlust wäre. „Er geht sehr gut mit den Tieren um und hat eine hohe Sozialkompetenz“, verdeutlichte Christiane Schäfer, während „Harri“ gerade im Hundehaus von Jack freudig empfangen wurde.