Tierklinik nimmt wieder Notdienst auf

Auf diese Nachricht wird so mancher Tierhalter gewartet haben: Die Tierärztliche Klinik Ahlen in der Bunsenstraße nahm gestern ihren Notdienst wieder auf. Seit dem 1. Oktober des vergangenen Jahres hatte die Klinik die „Notbremse“ wegen personeller Engpässe angezogen.

„Wir können das Rad wieder zurückdrehen“, zeigte sich Chefarzt und Geschäftsführer Dr. Gereon Viefhues erleichtert, seit Dienstag sei die Klinik wieder für den Notdienst bereit. Grund sind die personellen Voraussetzungen, die dafür wieder gegeben sind: „Wir haben den personellen Engpass überwunden.“ Der Chefarzt legt Wert auf die Feststellung, dass die Klinik in den vergangenen Monaten trotz allem dringende Notfälle angenommen habe.

Personalbestand aufgestockt

Die vergangenen Monate haben in der Tierklinik besonders der Aufgabe gedient, den Personalbestand bei Ärzten und tierärztlichem Fachpersonal aufzustocken. So werden in diesem Jahr allein bei den Ärzten 18 neue Stellen geschaffen, sechs Tiermediziner haben ihren Dienst schon angetreten. Die jungen Tierärzte wurden inzwischen dahingehend weitergebildet, dass sie nun Notdienste übernehmen können. Dadurch, dass noch zwölf weitere Ärzte kommen, wird sich die Situation im Verlauf des Jahres weiter entspannen.

Wie bei den Ärzten zahlt sich nun die Ausbildung im eigenen Haus auch beim tierärztlichen Fachpersonal aus. Dort wurden inzwischen acht neue Stellen besetzt. Alle Azubis aus dem vergangenen Jahr haben im Januar eine vorgezogene Prüfung erfolgreich bestanden und wurden übernommen.

Zahl der Tierhalter in Pandemie gestiegen

Ein weiterer Effekt war, dass Krankenstände in beiden Personalbereichen abgebaut werden konnten. Zur Erinnerung: Die Einstellung des Notdienstes beruhte im Oktober auf der Überlastung des Personals.

Damit sind die Notdienste ab 17 Uhr an allen Tagen der Woche sowie auch an Sonn- und Feiertagen wieder besetzt. An der Frequenz der Arztbesuche in der Tierklinik hat sich nichts geändert, die Zahl der Tierhalter war infolge der Pandemie sprunghaft angestiegen. Was daran liegt, dass die Tierklinik in der Regel schwerwiegende Erkrankungen behandelt. Eines hat Dr. Gereon Viefhues positiv beobachtet: „Die Menschen, die jetzt noch in der Pandemie angeschaffte Tiere halten, werden diese auch weiterhin behalten wollen.“