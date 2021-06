Tierschutz durch Technik

Große Aktion am frühen Montagmorgen in der Bauerschaft Gemmerich. Es steht der Heuschnitt an und das ist die Zeit, in der die Kooperation der Bauern und der Jäger des Hegerings zum Tragen kommt. Denn sie haben sich die Kitzrettung auf die Agenda geschrieben. Dabei suchen Jäger und Landwirte die zu mähenden Wiesen nach Wildtieren ab. „Wir schauen insbesondere nach Rehkitzen“, sagt Matthias Stratmann, Obmann des Hegerings für den Naturschutz. Am Montag um 4 Uhr haben sich die Jäger noch Luftunterstützung geholt. Eine Drohne mit einem Wärmebildgerät kommt zum Einsatz.

Fluchtinstinkt fehlt noch

„Wenn Landwirte eine Wiese für Heu oder Silage mähen möchten, geben sie den Jägern Bescheid“, erklärt Hegering-Pressesprecher Heinz Wallmeier. Seine Jagdkameraden suchen das hohe Gras nach Wildtieren ab. Denn dort sitzen neugeborene Kitze. „Die bleiben auch bei drohender Gefahr regungslos sitzen und sind nicht zu sehen“, ergänzt Matthias Stratmann.

Andreas Willenbrink und Melanie Eickmeier fliegen die Drohne mit Wärmebildkamera Foto: privat

Die Brut- und Setzzeit vieler Wildtiere fällt immer mit der ersten Wiesenmahd zusammen. Das hohe Gras dient dem Schutz vor Fressfeinden. Ruhig und reglos zu verharren, bedeutet Schutz und so drücken sich die Kitze instinktiv in ihr Versteck. Diesen Jungtieren fehlt in den ersten Lebenswochen der Fluchtinstinkt. „Zur Verhinderung von Wildtierverlusten finden jährlich Kitzrettungen wie die jetzt in der Bauerschaft Gemmerich, statt“, betont Matthias Stratmann. Das Ziel sei es, kein Wildtier bei der Mahd zu verletzen und Tierleid zu verhindern. „Die gute Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Jägern ist der Schlüssel zum Erfolg und ein wesentlicher Beitrag zum Tierschutz“, hebt Heinz Wallmeier hervor.

„ »Die gute Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Jägern ist der Schlüssel zum Erfolg und ein wesentlicher Beitrag zum Tierschutz.« “ Heinz Wallmeier

Inzwischen ist die Drohne in die Luft gestiegen. „Bei der Kitzrettung können die Tiere gut am frühen Morgen mittels der Drohne aufgespürt werden“, sagt Matthias Stratmann, die zunehmende Tagestemperatur würde die Suche erschweren. Die Drohne arbeitet mit einer Wärmebildkamera, die die Körperwärme der Kitze erkennt.

Erleichternd ist, dass mittels der Drohne in kurzer Zeit viel Fläche abgesucht werden kann. Der Multikopter des Beckumer Drohnenservice Willenbrink überfliegt die Wiesen, um Wärmestellen zu suchen. Pilotiert von Andreas Willenbrink und Melanie Eickmeier erkennen die Geräte den „Hotspot“. Die suchenden Jäger werden über Funk dorthin gelotst. Die Jäger nehmen das Jungtier mit Handschuhen und in frisches Gras gewickelt auf und setzen es um. So kann sich kein menschlicher Geruch am Kitz festsetzen, denn die Mutter würde es sonst nicht mehr annehmen. „Bereits nach nur 40 Minuten haben wir das erste von drei Kitzen gefunden“, freut sich Matthias Stratmann. Der Ortswechsel der kleinen Tiere stellt kein Problem dar. „Die Ricke und ihr Kitz verständigen sich mit Lauten, dem Kitzfiep, und finden so wieder zueinander“, erklärt Heinz Wallmeier.

Julian Geisthoff trägt ein gefundenes Kitz aus der Wiese. Foto: privat

Neben den Jungrehen werden am Montagmorgen auch zahlreiche Hasen und Fasane in Sicherheit gebracht. Dabei kann auf den ausgebildeten Jagdhund nicht verzichtet werden. Der ist mit seiner feinen Nase unersetzlich für schwer zu erreichende Stellen.

Und bereits vor der Suche werden klassische Methoden angewandt, um Wildtiere fernzuhalten. „Wir verwenden Wildscheuchen als Vergrämungsmaßnahme“, so Matthias Stratmann. Hierbei werden Stäbe mit Flatterband oder auch Luftballons im Feld aufgestellt.

Mähen mit einem guten Gefühl

Zwischen Landwirten und Jägern herrscht große Einigkeit über die erfolgreiche Tierrettung. „Das frühe Aufstehen hat sich sehr gelohnt und die Landwirte können die Wiesen nun mit einem guten Gefühl mähen“, fasst Matthias Stratmann es zusammen. Der Hegering freut sich über diese weitere gelungene Gemeinschaftsaktion. Matthias Stratmanns Resümee: „Das Interesse an der Hege und die moderne Landwirtschaft zeigen, dass sich Technik, Landwirtschaft und Tierschutz vereinen lassen.“