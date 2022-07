(Tisch-)Reihenweise Genuss

Livemusik, Getränkewagen und eine Wiese, auf der sich an die 240 Frauen und Männer an 34 Tischen tummeln – so präsentierte sich der Bürgerbrunch der Bürgerstiftung am Sonntag vor der Lohnhalle. Zwar strahlte die Sonne nicht durch den bedeckten Himmel und auch die Temperaturen waren durchaus jackentauglich, doch die Stimmung war perfekt.

