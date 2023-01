Ton wird rauer: Kundenservice der Stadtwerke am Limit

Anfragen vervierfacht, Personal verdoppelt: Der Kundenservice der Stadtwerke läuft am Limit. Und der Ton so mancher Kunden wird rauer.

(at). „Das Wichtigste“ schicken die Stadtwerke Ahlen ihrer Pressemitteilung vorab: Derzeit sei die Versorgung mit Strom und Gas sicher. „Und wenn jeder sparsam mit Energie umgeht, werden wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch gut durch diesen Winter kommen“, sagt Geschäftsführer Dr. Alfred Kruse. Sorge bereitet ihm dagegen die zunehmende Verunsicherung: Beim Kundenservice der Stadtwerke hat sich das Aufkommen an Anfragen in den vergangenen Monaten mehr als vervierfacht. Zeitweise über 100 Kundinnen und Kunden kommen pro Tag persönlich vorbei, durchschnittlich 260 rufen an und zudem gehen täglich noch über 70 E-Mails ein.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten am Limit und tun wirklich alles, um die Anfragen gut und schnell zu beantworten“, informiert Marco Kißler, Leitung Kunde und Markt, und fügt an: „Wir haben die Mannschaft verdoppelt, alle packen mit an.“

Bis auf Weiteres ist der Kundenservice persönlich montags bis donnerstags jeweils von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Nina Starp, Teamleiterin Kundenservice, ergänzt: „Nutzen Sie auch die Möglichkeit eines Webmeetings mit unserem Kundenservice. Damit bieten wir auch den Berufstätigen nachmittags Beratungsmöglichkeiten an“.

Das hohe Arbeitsaufkommen, so Marco Kißler, sei zwar belastend, wirklich zu schaffen mache seinem Team aber der zunehmend raue Ton mancher Kunden.

Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Energiekrise, Energiemarktsituation, Preise und Entlastungspakete gibt es auch auf der Internetseite der Stadtwerke unter „ Service“.