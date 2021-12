„Tour sozial“ für die neue Dezernentin

Stephanie Kosbab möchte sich „so schnell und gründlich wie möglich über Ahlen und meine vielfältigen Aufgaben informieren“. Deshalb besuchte die neue Sozial-, Schul- und Kulturdezernentin der Stadtverwaltung am Montag eine ganze Reihe sozialer Träger und Einrichtungen.

Der frühere Bürgermeister Benedikt Ruhmöller hatte dafür eine spezielle „Soziale Stadtführung“ geplant und begleitete Stephanie Kosbab auf ihrer Tagestour. Dabei stand auch ein Gespräch mit dem Geschäftsführer von Innosozial auf dem Programm. Dietmar Zöller stellte der neuen Sozialdezernentin im Zeppelinkarree das umfangreiche Beratungs- und Hilfsangebot des Sozialträgers vor. Außerdem berichtete er über außergewöhnliche Projekte wie die Großausstellung „Museum der Menschheit“, die im Sommer in der ganzen Stadt für Respekt und Menschenwürde geworben hat.

Armuts- und Integrationsprobleme

Die Gesprächsrunde, an der auch Angelika Martin-Wild als Fachbereichsleitung teilnahm, diskutierte schließlich die aktuelle Entwicklung der schwierigen sozialen Situation Ahlens sowie über neue Handlungsansätze zur Bewältigung der gravierenden Armuts- und Integrationsprobleme.

Gestartet war Stephanie Kosbab zu ihrer ausführlichen Tour an der Familienbildungsstätte, von der regelmäßig öffentliche Soziale Stadtführungen angeboten werden. Der Leiter der Familienbildungsstätte, Lars ­Koenig, und die pädagogische Mitarbeiterin Bernadette Rentmeister erläuterten, dass die Begleitung, Unterstützung und Förderung von Familien den Aufgabenschwerpunkt ihrer Arbeit darstellen. Dazu gehörten auch Qualifizierungsangebote für Fachkräfte der sozialen Arbeit.

Mittagsrast in der Schuhfabrik

Weitere Stationen der neuen Sozialdezernentin, die auch Erste Beigeordnete, also Stellvertreterin des Bürgermeisters wird, waren dann unter anderem das Forum gegen Armut und das Jobcenter, der Kinderschutzbund und der Caritasverband, der Lunch Club und der Verein „Keiner geht verloren“, die Drogenberatungsstelle Drobs und die Aidshilfe. Die Mittagsrast in der Schuhfabrik nutzte man zu einem ausführlichen Gespräch mit Geschäftsführerin Christiane Busmann über die soziokulturelle Arbeit des Bürgerzentrums.

Prekäre Lebensverhältnisse

Immer wieder wurde die – so Stephanie Kosbab – „unglaublich qualifizierte und engagierte soziale Arbeit“ der vielen Einrichtungen in Ahlen dargestellt. Doch die vielen prekären Lebensverhältnisse in der Stadt erfordern nach Auffassung der Sozialdezernentin auch weitere innovative Ansätze des sozialen Angebots und vor allem eine intensive Kooperation zwischen der Stadt und allen entsprechenden Trägern: „Diese Zusammenarbeit habe ich heute allen Gesprächspartnern angeboten.“