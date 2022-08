Trauer mischt sich mit Dankbarkeit

Die ukrainischen Geflüchteten haben sich am Mittwoch versammelt, um den ukrainischen Unabhängigkeitstag zu begehen. Die Menschen sind aber auch sehr daran interessiert, sich in Ahlen zu vernetzen.

Nach dem Spendenaufruf der Pfarrei St. Bartholomäus stapeln sich im Pfarrbüro Tornister und Schulmaterialien. Am Mittwoch wurden sie an die ukrainischen Kinder verteilt.

Tränen lügen nicht. Sie liefen an diesem heißen Mittwochnachmittag aus Wut und Trauer, aber auch aus Hoffnung und Dankbarkeit. Es ist ein symbolträchtiger Tag für die Flüchtlinge aus der Ukraine, die sich vor der Begegnungsstätte St. Marien treffen. Sie gedenken an diesem Mittwoch ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion vor 31 Jahren. Überschattet wird dieses Datum auch bei den Geflüchteten in Ahlen von der russischen Invasion.

Die Wut wächst

Sechs Monate ist dieser Krieg nun schon alt und die Wut wächst bei den Geflüchteten, die sich zu einem Solidaritätsmarsch durch die Innenstadt treffen und auch die vielen Toten in ihrer Heimat beweinen. Voller Angst und Verzweiflung waren sie nach Deutschland geflohen. Damals war es eine Reise in ein unbekanntes Land. Inzwischen sind sie in Ahlen heimisch geworden. Auch dank solcher Initiativen wie die der Kirchengemeinde St. Bartholomäus.

Jeden zweiten Mittwoch öffnet sich die Begegnungsstätte St. Marien von 15 bis 17 Uhr zu einem Willkommenscafé für die Flüchtlinge, bei denen es sich zumeist um Frauen und Kinder handelt. „Beim letzten Treffen waren circa 45 Erwachsene und 15 Kinder da, zum größten Teil die Bewohner der ehemaligen Mammutschule“, berichtet Pfarrsekretärin Angelika Aperdannier, die sich mit einem Team Ehrenamtlicher um die Menschen kümmert. Und das auch ganz handfest. So wurde der Wunsch nach Schulmaterial geäußert, „und wir haben in unserer Pfarrei einen Spendenaufruf gemacht“, erzählt Angelika Aperdannier von der großen Hilfsbereitschaft. „Es ist viel zusammengekommen. Einiges konnten wir noch aufgrund einer Geldspende hinzukaufen.“

Geflüchtete unternahmen am Unabhängigkeitstag auch in Ahlen einen Solidaritätsmarsch. Foto: privat

Im Pfarrbüro stapeln sich inzwischen Tornister und Pakete mit Schulmaterialien, die auch an diesem Mittwochnachmittag an die Kinder verteilt werden. Die Flüchtlinge seien stark daran interessiert, sich zu vernetzen und aktiv zu werden. So hat unter anderem Angelika Knöpker schon den Förderverein für Flüchtlinge im Rahmen eines Cafés vorgestellt. „Auch der Caritasverband wird uns zukünftig unterstützen“, sagt Angelika Aperdannier. Angelina Veith und Moritz Seipp werden kleine Vorträge halten zu den Themen „Ehrenamtliches Engagement“ und „Migrationsberatung“. Die Einladungen für diese Treffen werden ins Ukrainische übersetzt.

Zuvor kamen die Ukrainerinnen und Ukrainer in der Begegnungsstätte St. Marien zusammen. Foto: Ulrich Gösmann

An diesem Tag hat Angelika Aperdannier vom Ahlener Bündnis für den Frieden Benedikt Ruhmöller und Maria Kessing eingeladen, die über die Aktivitäten informieren und sich mit den Flüchtlingen vernetzen möchten. „Wir wünschen der Ukraine nichts sehnlicher als Frieden und Freiheit“, betont der ehemalige Bürgermeister. Dafür setze sich das Bündnis auch weiter ein, so Ruhmöller.

Nach einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen setzt sich dann der blau-gelbe Solidaritätsmarsch mit rund 100 Teilnehmern in Bewegung. Ilker Balicioglu, Leiter der Flüchtlingsunterkunft in der Mammutschule, übernimmt die Führung der mit der Polizei abgestimmten Route, die auf dem Rathaus-Vorplatz endet. Unterwegs singen die Flüchtlinge immer wieder ihre Nationalhymne und andere ukrainische Lieder. Sie sind mit ihrer Seele in der Heimat und hoffen auf einen Sieg der Ukraine.