Trauerhallen-Tarif soll um 33 Prozent fallen

Kein Druckfehler! Die Nutzungsgebühr für Trauerhallen soll im nächsten Jahr in Ahlen um über 33 Prozent sinken. Grabbereitung und Nutzungsrechte werden unterdessen teurer – zwischen fünf und sechs Prozent. Hinter dem Gebührenspagat steht die kalkulatorische Verzinsung.

Friedhofsgebühren unterscheiden sich von denen bei Abfall, Straßenreinigung und Abwasser. Sie verbleiben im städtischen Haushalt und werden nicht von den Ahlener Umweltbetrieben vereinnahmt. „Die AUB leisten Bestattungs-, Grünpflege- und administrative Tätigkeiten mit eigenem Personal, Fahrzeugen und Geräten für die Stadt, während das Grundvermögen, also die Friedhöfe mit Gebäuden, Aufwuchs und sonstigen Aufbauten im Eigentum der Stadt stehen“, erklärt die Beschlussvorlage, die der nächsten Sitzung des Betriebsausschusses am Donnerstag (3. November) ab 17 Uhr im Ratssaal vorliegt. In den Gebührenkalkulationen seien daher sowohl Beträge der AUB als auch der Stadt zu berücksichtigen.

Die Trauerhallen-Gebühr soll auf 159 Euro gesenkt werden. Foto: Ulrich Gösmann

Wie bereits berichtet, war die bisherige Form der kalkulatorischen Verzinsung vom Oberverwaltungsgericht Münster Mitte Mai in einem Grundsatzurteil gekippt worden. Die Ansätze für die kalkulatorische Verzinsung im Bereich des Friedhofswesens beinhalten zum einen die Gebäude auf den Friedhöfen und zum anderen die Ausstattung der Friedhöfe. Diese Werte werden den Umweltbetrieben jährlich von der Stadt für die Kalkulation übermittelt. Für das Jahr 2023 setzen die AUB das Urteil um und wenden den deutlich niedrigeren Zinssatz von 0,46 Prozent an. „Entgegen der Vorgehensweise bei der Berechnung in der kalkulatorischen Verzinsung im Bereich Abwasser ist es im Friedhofswesen nicht möglich, die Gebührenbescheide mit einem Vorläufigkeitsvermerk zu versehen“, heißt es in der Vorlage. Sollte das Kommunalabgabengesetz NRW dahingehend geändert werden, dass der Zeitraum für die kalkulatorische Verzinsung explizit im Gesetz festgeschrieben werde, erfolge im Jahr 2023 eine Neuberechnung der Friedhofsgebühren auf der Basis des dann gültigen Zinssatzes. In diesem Bereich sei eine unterjährliche Anpassung der Gebühren zulässig.

Trauerhallen-Gebühr um 80 Euro günstiger

Zu den Gebühren: Bei der Nutzung der städtischen Trauerhallen sinken die umzulegenden Kosten aufgrund der geringeren kalkulatorischen Verzinsung um 16 281 Euro, die Gebühr um 80 auf 159 Euro. Das entspricht einer Senkung von 33,47 Prozent. Aufbewahrungskammern werden nur noch auf dem Friedhof in Dolberg genutzt. Für das Jahr 2023 sind hier deutlich geringere Unterdeckungen aus Vorjahren einzuholen. Zusammen mit den geringeren kalkulatorischen Zinsen sinkt die Gebühr daher um 25 auf 47 Euro. Das bedeutet eine Senkung um 34,72 Prozent.

Grabbereitungsgebühr um über fünf Prozent teurer

Die Grabbereitungsgebühr soll aufgrund höherer umzulegender Kosten je nach Bestattungsart zwischen 5,17 bis 6,22 Prozent steigen. Auch im Bereich der Nutzungsrechte dürften sich die umzulegenden Kosten – und damit auch die Gebühren je nach Bestattungsart zwischen 5,83 und 5,90 Prozent erhöhen.