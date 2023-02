Trio auf vier „Tolle Tage“ eingestellt

Neben Andreas Bockholt (Stadthalle, l.) und Andreas Lerley (BAS, r.) sitzt auch Bernd Overmann (Hof Münsterland, nicht im Bild) bei der Ausrichtung von fünf Veranstaltungen an vier „Tollen Tagen“ mit im Boot. Zu sämtlichen närrischen Stadthallen-Terminen geht's über den Haupteingang an der Friedrich-Ebert-Straße.

Veranstaltungsarm und einschränkungsreich − so könnte man den Karneval der vergangenen Corona-Jahre beschreiben, wenn man nicht gleich vom „Totalausfall“ sprechen möchte. Um dem närrischen Treiben wieder ordentlich Schwung zu verleihen und mit möglichst vielen Gästen durchzustarten, hat sich ein Trio zusammengefunden, das die vier „Tollen Tage“ zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag bunt bespielen will.

Stadthalle, Hof Münsterland und Bürgerausschuss zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) bestreiten das Programm erstmals gemeinsam. Während die Innengastronomie von der Stadthalle ausgerichtet wird, kümmert sich das Team von Bernd Overmann um die Außengastronomie. Die Karnevalisten kümmern sich zugleich um ein attraktives Rahmenprogramm. „Uns vereint das Ziel, den Karneval in Ahlen nicht nur wieder zum Leben zu erwecken, sondern ihn mit neuen Akzenten attraktiv zu halten“, sagt Stadthallen-Geschäftsführer Andreas Bockholt, um direkt klarzustellen: „Dass der Rathaussturm am Rosensonntag auf dem Marktplatz bleibt, ist richtig. Da gehört er auch hin.“ Die Idee, Logistik und Aufwand mit der Stadthalle auf einen Ort zu konzentrieren, sei für alle anderen Programmpunkte allerdings sinnvoll. „Darüber sind wir uns alle einig“, betont er mit Blick auf die fünf Veranstaltungen, die sich auf vier Daten verteilen.

Bullenreiten für alle Altersklassen

Und so geht's an Weiberfastnacht (16. Februar) mit der klassischen Hallenfete ab 20 Uhr rund. Hauptakteure des Abends: Männerballett Sünninghausen, Stadtprinz mit Gefolge und „Die Schlagermafia“. Eintrittskarten zum Preis von 8 Euro, wobei ein Teilerlös der Finanzierung des Rosenmontagszugs zugutekommt, sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Der Karnevalssamstag (18. Februar) steht ganz im Zeichen des Kinderumzugs, der um 14.11 Uhr am Rathausvorplatz beginnt, wo auch ein Luftballonwettbewerb ausgerichtet wird. Schon um 13 Uhr öffnet Overmanns Außengastronomie. Nach dem Umzug ziehen alle Teilnehmer in einer Polonaise in die Stadthalle ein, wo ein humorvolles Programm mit Puppenbühne und Gewinnspiel lockt. „Es gibt ,Bullenreiten' für alle Altersklassen“, verrät BAS-Vorsitzender Andreas Lerley. „Zu den Hauptpreisen gehören Hubschrauberrundflüge.“

Erstmals gibt es eine „Karnevalsnacht“ am Samstagabend (18. Februar) mit Liveact Stefan Stürmer (Eintritt: 10 Euro). Auch hier ist der Vorverkauf soeben angelaufen.

Rathaussturm in der „guten Stube“

Mit dem Rathaussturm auf dem Marktplatz steuern die „Tollen Tage“ am Rosensonntag (19. Februar) auf ihren Höhepunkt zu. Bier- und Imbisswagen stehen bereit, wenn sich die Karnevalisten um 14.30 Uhr vom Gebrüder-Kerkmann-Platz auf den Weg zur „guten Stube“ machen. Dort sei, so Lerley, ein bewusst abgespecktes Programm in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Dr. Alexander Berger zu erwarten. Stadtprinz Ossi I. plant, die Besucherschar nach der Einnahme von Stadtkasse und Schlüssel im großen Tross direkt mit in die Stadthalle zu ziehen, wo er weiter auf die Pauke haut. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.

Eine weitere Neuerung gibt's am Rosenmontag, kündigt Andreas Lerley an: „Wir werden die Prämierung der schönsten Wagen und Fußgruppen schon unmittelbar nach dem Rosenmontagsumzug vornehmen und damit einen weiteren Anreiz für die Öffentlichkeit schaffen.“ Um 16.11 Uhr startet die After-Zug-Party in der Stadthalle, in deren Rahmen die Auszeichnungen übergeben werden sollen. „Dann sind alle noch im Karnevalsfieber“, ist der BAS-Boss überzeugt. Auch dazu erheben die Akteure keinen Eintritt.