Trio-Treff fördert Synergien

Etwa 30 Biker und Bikerinnen fanden sich ein, um sich beim Grillen und Chillen über die Integrationsarbeit im Quartier zu informieren. Geschäftsführer Hermann Huerkamp vom Stadtteilbüro Süd/Ost unterstützte die Aktion tatkräftig. Die Einladung der Bikergruppe war im Rahmen der bundesweiten Awo-Aktionswoche durch den Trio (Treff- und Informationsort) der Awo erfolgt.

Die Biker-Tour war an der Geschäftsstelle der Awo Ruhr-Lippe-Ems in Kamen gestartet, von dort ging es weiter ins Sauerland an den Möhnesee zur Awo-Bildungsstätte „Schnapp's Hof“ und schließlich zum Glückaufplatz in Ahlen. Die Bikerinnen und Biker wurden unterstützt und geführt von der Gruppe „MC Trio Herringen“ aus dem Interkulturellen Zentrum (Trio) in Hamm-Herringen. Die Leitung dieser Tour übernahmen Senol Ünlü und Wolfgang Rickert.

Toller Tagesabschluss

„Wir sind als Awo-Unterbezirk RLE glücklich, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine Bikertour planen konnten und freuen uns über die Resonanz. Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort in Ahlen, die uns einen tollen Abschluss eines tollen Tages bereiten“, so Wolfgang Rickert.

„Der Besuch dieser interkulturellen Bikergruppe ist für uns ein guter Anlass, um ins Gespräch über Integration zu kommen“, erklärte Anke Peters, Einrichtungsleiterin der Migrationsdienste und des Trios der Awo in Ahlen. Senol Ünlü ergänzte: „Der Austausch über die Angebote der beiden Trios fördert außerdem Synergien und neue Ideen für Integrationsprojekte.“